Disregulación emocional, frustración y tocs: qué dice la pericia psicológica de Nahir

Entre los testimonios más esperados, la palabra del psiquiatra Simón Gighlione es una de las más relevantes en el juicio por el homicidio de Fernando Pastorizzo. Se trata del especialista que elaboró el informe forense sobre la psiquis de Nahir Galarza poco antes de la elevación a juicio. Señaló que la imputada tiene "baja tolerancia a la frustración" y tips obsesivos, como el lavado de manos.

Según un psiquiatra, Nahir presenta baja tolerancia a la frustración.

En el informe aparece la frase "disregulación emocional e irritabilidad". El mismo fue realizado por el psiquiatra Nicolás De Battista y la psiquiatra Yamila Built. Son los dos profesionales que atendieron durante las 72 horas que permaneció alojada en el Hospital Centenario. Las primeras posteriores al homicidio. Sus observaciones fueron las primeras en ser escuchadas por los tres jueces.

"No tenía alucinaciones, ni delirio, no tenía riesgo suicida en ese momento. No había agresividad, estaba tranquila, educada, pertinente. Fue comunicativa con nosotros, tenía su juicio crítico normal y conservado", precisó Built.

Otro experto aseguró que la acusada reconoce la diferencia entre el bien y el mal.

Pese al hermetismo, se conoció que entre las anotaciones del especialista surge la afirmación de que la joven es consciente de sus actos y reconoce la diferencia entre el bien y el mal. Además, Nahir tiene baja tolerancia a la frustración, denota signos de irritabilidad, posee una disregulación emocional y tiene control pobre sobre su propia expresión afectiva en su análisis sobre su propia expresión afectiva en distintas situaciones sociales.

Fernando tenía 20 años.

También, el psiquiatra resaltó que carece de estrés postraumático y presenta tips obsesivos, como ser el permanente lavado de manos. Estas observaciones son totalmente contrarias a las que subrayó el psicólogo Gabriel Cartañá, convocado por la antigua defensa de la imputada. Este profesional entrevistó en dos oportunidades a Nahir y aseguró que era intelectualmente brillante y emocionalmente víctima de violencia de género.

Sobre esto, trascendió que la defensa no presentará dicha pericia, que consta de ocho páginas, porque el total de la misma no sería favorecedor para la detenida.