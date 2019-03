Doble crimen en Pergamino: por venganza mató al novio y a la suegra de su ex mujer

José Rojas fue detenido en las últimas horas en Pergamino, acusado de haber cometido un doble crimen. Según dijeron las fuentes de la investigación, el sospechoso mató al actual novio de su ex esposa, y en el mismo ataque asesinó también a la madre de la primera víctima.

Por lo que se pudo reconstruir, se cree que el apresado fue ayer a la tarde a la casa de Pablo Martín Caputa, y cuando él abrió la puerta, le dijo que quería hablar para dejar atrás viejos rencores.

Caputa era el actual novio de la ex mujer de Rojas, por lo que se cree que el sospechoso fue a la casa para vengarse de la víctima. Allí, tras mantener una conversación larga, las cosas se pusieron complicadas y los dos hombres discutieron.

El crimen ocurrió el miércoles por la tarde.

Por el lugar en que se encontraron los cuerpos, la pelea entre los dos hombres se desencadenó en la cocina, donde se cree que Rojas tomó en su poder un cuchillo, y sin dudarlo, atacó al actual novio de su ex.

Aunque la víctima murió en el acto, no estaba solo en su casa. Allí mismo vivía su mamá, quien al escuchar la situación, intentó pedir ayuda y llamar a la policía.

Cuando Rojas se dio cuenta que María Elisa Rafaelle iba a delatarlo, él la persiguió por la casa hasta que en el garaje de la casa la acuchilló, lo que provocó la instantánea muerte de la señora.

El acusado ya está detenido.

Uno de los vecinos del barrio declaró que a la misma hora del crimen, escuchó que alguien gritó una estremecedora frase: "Ahí maté a tu novio y a tu suegra". Sin embargo, en ese momento no relacionó que podía tratarse de un crimen, y como no escuchó nada extraño, no le dio demasiada importancia.

La investigación logró determinar que además de matar a dos personas, el acusado se quedó con el celular de Caputa, y en una de sus cuentas de Facebook, escribió un mensaje donde intentó inculpar por el crimen a su ex mujer.

"Esta chica llamada X anda diciendo que sale conmigo. Tengan mucho cuidado, muchachos. Es una mala persona, mala madre, le gusta salir con cualquiera. Al marido lo hizo echar de la casa y le niega ver a sus hijos, siendo él un buen padre, trabajador y que nunca les hizo faltar nada. Compartan en todas las redes sociales", mintió.

El crimen se dio a conocer después de que los familiares de Rafaelle y Caputa intentaran comunicarse con ellos, sin recibir respuestas durante horas. Ante las dudas, llamaron a la policía, y cuando los efectivos ingresaron a la vivienda, descubrieron los dos cadáveres.

La investigación está a cargo del doctor Alfredo Villalba, de la Fiscalía N° 5 del Departamento Judicial de Pergamino, quien rápidamente determinó que José Rojas tenía algo que ver, por lo que pidió su detención.

En la casa del acusado encontraron el celular de una de las víctimas, además de ropa manchada con sangre.