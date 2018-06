Dudas sobre la denuncia de abuso en Recoleta: "No se ve nada de lo que ella dice en las cámaras"

Los padres de la adolescente de 16 años hicieron la denuncia en la comisaría 19. Según relató la víctima, fue abusada sexualmente por sus secuestradores, pero el médico legista señaló que no presentó signos de lesiones ni secreciones.

Todo era festejo y alegría el último martes, gracias a que Marcos Rojo, a cinco minutos del final, le daba la victoria a la Selección Argentina ante Nigeria y le permitía el acceso a los octavos de Final del Mundial de Rusia.

Pero mientras que casi todo un país se abrazada por el gol agónico del defensor, una joven de 16 años denunció que fue raptada y abusada sexualmente en Recoleta.

La zona en la que habría sido secuestrada.

El hecho movilizó a los vecinos, quienes exigen mayor seguridad y arman a sus hijos con envases de gas pimienta y otros elementos utilizados para la defensa personal. Fue el padre de la adolescente, al notar que su hija no había regresado a casa, quien realizó la denuncia en la comisaría 19°.

Rápidamente, los agentes se pusieron en busca de la menor hasta que dieron con ella en la esquina de Güemes y Agüero. Se encontraba con su uniforme escolar, descalza y llorando. Fue entonces que una vez que la llevaron a la comisaría, la víctima comenzó con su relato.

Según contó, fue drogada por un hombre al que le preguntó la hora cuando salió del Colegio San Miguel en el cruce de Arenales y Anchorena. Durante su relato, reveló que fue subida a un auto de color rojo lleno de humo en el que ya había otra chica inconsciente.

El colegio San Miguel está ubicado en Larrea 1254.

A pocos segundos se desvaneció y luego se despertó en un galpón rodeada de otras chicas. Según la denuncia, fue una mujer quien la ayudó a escapar: "Tomá, escapate", le dijo mientras le daba una llave. Pese a esto, la joven de 16 años no supo precisar en qué lugar estuvo retenida contra su voluntad durante el "cautiverio" en el que supuestamente la violaron.

A pesar de la gravedad de la denuncia, los investigadores ponen en duda la palabra de la joven que tuvo que ser atendida –a petición de los padres- en el Hospital Alemán. Según le aseguraron fuentes de la investigación a BigBang, “se pidieron análisis de las cámaras de la zona y de lo que se estuvo analizando hasta el momento no se la ve a ella en las imágenes".

El desgarrador relato de la adolescente.

A su vez, remarcaron que el médico legista determinó que la adolescente no fue violada, ya que no presenta signos de lesiones ni secreciones. “Los informes dan que no fue abusada”, agregaron. Pese a esto, se tomó muestras de sangre y orina para confirmar si fue realmente drogada.

En este contexto, señalaron que las cámaras revisadas hasta el momento contradicen a la víctima y negaron que la joven se haya desdicho frente al fiscal. “A nadie le dijo fue mentira, pero no se ve nada de lo que ella dice, aunque eso no quiere decir que esté mintiendo”, resaltaron.

El caso es investigado por la Fiscalía N° 14, por ahora como "delito contra la integridad sexual". Mientras tanto, a través de un comunicado, el colegio pidió "una mayor presencia policial en la zona para el cuidado de todos los alumnos".