El audio de la novia del rugbier asesinado en Mendoza tras atropellarlo

Mientras Julieta Silva aguarda en prisión domiciliaria el comienzo del juicio oral en el que está acusada de atropellar y matar a su novio, Genaro Fortunato, salió a la luz un audio que consta en las pruebas del caso.

Silva asegura que el atropello no fue intencional.

La escucha pertenece al llamado que Silva efectuó a emergencias de la Policía, minutos después de embestir al joven rugbier en la localidad mendocina de San Rafael.

"No te lo puedo creer. Necesito una ambulancia, atropellé a alguien. No lo vi, no lo vi. Está muerto, por favor", dice la acusada en el audio, entre lágrimas.

La grabación, originalmente difundida por el programa de TV mendocino Curiosos del poder, es una de las pruebas que esgrime la defensa de Silva para argumentar que atropelló a Fortunato de manera accidental y no intencional.

¿Asesinato o accidente?

El hecho ocurrió luego de que la pareja discutiera en un boliche y ella subiera a su auto. Mientras tanto, el el rugbier intentaba evitar que se fuera.

Según testigos, Fortunato se apoyó en la ventanilla del vehículo y cayó cuando Silva aceleró. Luego de avanzar unos metros, la mujer hizo un giro, regresó y lo atropelló mientras aún estaba en el suelo.

La acusada asegura que mató accidentalmente a su novio y que ni siquiera lo vio tendido en el asfalto ya que sufre de astigmatismo (algo confirmado por peritos), no llevaba anteojos y los vidrios del auto estaban empañados.

En primera instancia, la fiscal Andrea Rossi y el juez Pablo Peñasco la imputaron por "homicidio agravado por alevosía y por el vínculo". Sin embargo, luego la Cámara del Crimen de San Rafael consideró que el hecho se encuadraba como "homicidio culposo agravado" y, alternativamente, "homicidio simple con dolo eventual".