El caso que horroriza a México: arrestan a una pareja que mató a 20 mujeres y vendía sus restos

Una pareja de mexicanos fue detenida, después de que la policía los identificara como los sospechosos de al menos 20 asesinatos de mujeres ocurridos en la ciudad de Jardines de Morelos, en la localidad de Ecatepec.

Según declaró Juan Carlos, llamado por la prensa como el "Monstruo de Ecatepec", él y su mujer comercializaban productos para engañar a las futuras víctimas, y una vez que ellas estaban en la casa del matrimonio, las secuestraban y las descuartizaban.

Luego de eso, vendían los huesos de las fallecidas, y los restos que no entregaban los guardaban en la heladera o en cajas colocadas por diferentes partes de la casa.

Juan Carlos y Patricia, de quienes aún no se difundieron sus apellidos, fueron arrestados el pasado 5 de octubre, cuando fueron sorprendidos por la policía mientras llevaban en un cochecito de bebé restos humanos de una mujer que habían asesinado hacía poco.

Los oficiales de las fuerzas de seguridad de México llegaron a ellos tras años de investigación, ya que se cree que el primer crimen lo cometieron en el año 2012. Desde ese momento hasta la actualidad, el asesino reconoció haber matado a más de 20 mujeres, aunque sólo se confirmó que haya sido el autor de 10 ataques.

Los crímenes ocurrieron en Ecatepec, una de las ciudades más peligrosas de México.

Según revelaron fuentes de la investigación, la policía los detuvo en base a la denuncia de la familia de una mujer de 28 años desaparecida, llamada Nancy Huitrón, a quien se creía que la pareja había matado para quedarse con su bebé de dos meses. La pequeña beba fue hallada a salvo en otra familia, por lo que se sospecha que los atacantes vendieron a la nena después de atacar a su madre.

Tras su detención, Juan Carlos confesó haber asesinado a Huitrón, y a otras 19 mujeres más, y también reveló que a muchas de sus víctimas las había violado antes de matarlas. Según él, tras la muerte de las personas, solía vender sus objetos personales y hasta sus propios restos humanos.

El asesino confesó que mata mujeres por necesidad.

El fiscal que lleva adelante la causa, Alejandro Gómez, dijo que en todos sus años como investigador "jamás se había enfrentado a una cosa así", ya que se trata de uno de los peores y más graves crímenes de la historia del país.

"Hemos encontrado cuatro bolsas de plástico con restos humanos en un terreno baldío, en el apartamento de la pareja y en otra propiedad cercana", confirmó Gómez en comunicación con Radio Fórmula.

En relación a esto, desde la policía informaron que el matrimonio guardaba los restos de las mujeres asesinadas en diferentes cajas y en la heladera de la casa, aunque también vendían los huesos de las víctimas a una persona que aún no pudo ser identificada.

El Agente del Ministerio Público de #FiscalíaEdoméx acreditó la probable participación de Juan Carlos “N” y Patricia “N”, en delitos contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación, ilícito por el cual fueron vinculados a proceso por un Juez. pic.twitter.com/bVQUtZQ05j — Alejandro J. Gómez (@FiscalEdomex) 11 de octubre de 2018

Las terribles declaraciones del asesino

Frente a las autoridades ministeriales del Estado de México, Juan Carlos declaró tras su detención, y explicó que cometió todos los crímenes porque una voz que tiene en su cabeza le dijo que debía hacerlo, y porque además disfrutaba de atacar a sus víctimas.

"Prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno, a que sigan caminando por la calle. Mientras yo siga aquí en la tierra voy a seguir haciendo todo el daño que yo pueda, y divirtiéndome de ese daño", aseguró, al mismo tiempo que confirmó que cuando salga de la cárcel intentará matar a más mujeres.

Además, en su testimonio reveló que asesina mujeres por "necesidad" y que disfruta de hacerlo. "Cuando tenía 10 años mi mamá me encargó a una mujer, y esa mujer me hacía cosas que a mi como niño me desagradaban. Mi mamá estaba con otro guey mientras mi papá trabajaba y yo escuchaba todo lo que hacía", contó por último, antes de agregar que al principio tenía planeado matar a su actual mujer, aunque no lo hizo porque ella "lo alivianó" y lo "hizo reir".