El día en que Farré pidió una prostituta en la cárcel: "Está bueno ver un lindo culito"

Fernando Farré es noticia una vez más. El ex empresario condenado por matar a puñaladas a su mujer Claudia Schaefer, será finalmente trasladado tal como lo pidió, aunque todavía no se sabe donde, luego de que denunció que el miércoles otro preso lo intimidó y lo amenazó de muerte.

Pero no es la primera vez que se conocen datos sobre cómo vive el femicida. El año pasado también trascendieron algunos de los pedidos del recluso.

Será trasladado.

Fernando Farré siempre pareció tranquilo en la cárcel. Después de que en julio de 2017 lo condenaran a cadena perpetua por el femicidio de su ex esposa Claudia Schaefer, a quien mató de 66 puñaladas el 21 de agosto de 2015, hace casi tres años, recibió a varios periodistas en la cárcel de San Martín. A uno de ellos le confesó que le llegó a pedir que le llevaran prostitutas a prisión y que mira la serie Game of Thrones.

Farré está preso en la cárcel de San Martín.

"Está bueno ver un lindo culito de vez en cuando", le dijo al periodista Fernando Soriano, de Infobae. Farré le contó al periodista que mira mucha televisión y que una de sus series favoritas es Game of Thrones.

"En la serie hay mucho sexo. Es la vida misma. Y está bueno ver un culito de vez en cuando. (Pasan) muchas cosas que yo veo en mi vida y veo en el juicio. La vida, la muerte, el dinero, el amor, el amor de los padres, la salud, el asesinato. La vida en distintos formatos".

La otra frase escandalosa

A Soriano también le dijo:

"Me hubiera gustado reencontrarme con una ex. Pensé mucho en ella. Estuve a 'esto' de rearmar mi vida con ella. Hasta tomamos un café en Paseo Alcorta. Ella quedó viuda. Había otra vida. Pero ahora no va a estar con el femicida más terrible de Argentina, ¡te lo pido por favor! A ver, tengo compañeras en la facultad, con algunas hablo mucho, con alguna suboficial. Hay mujeres acá que me comprenden. Si me traería putas a la cárcel, no; una me sacó cagando una vez que le pedí".