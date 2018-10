El horroroso momento en que la hija de la empresaria mendocina se enteró del crimen de su madre

El hermano de Ivana Millio, la empresaria de 46 años que fue asesinada y por cuyo crimen se encuentra detenido su pareja, sostuvo que no hubo antecedentes de violencia de género por parte del detenido, Julio Mendoza.

"En las relaciones personales de ella poco me metía. Compartí con ellos dos o tres veces, no había onda así de juntarse", dijo Cristian Milio en declaraciones a MDZ Radio en donde además agregó que su hermana no era de esconder una situación así, de violencia de género, de su familia. “No era una mujer que fueran a dominar fácil”, afirmó.

También aclaró que no fue la hija de 12 años de Ivana la que encontró el cuerpo. "Se pasó por la medianera pero no llegó hasta dónde estaba la madre, y por ahí supuso que era algo de los perros. No la ha visto a la madre, la quiere ver, pero no sabemos si la vamos a mostrar", puntualizó.

La policía llegó anoche, alertada por un llamado al 911, hasta una casa ubicada en Guido Spano al 300, a unos 45 kilómetros de la capital mendocina. Allí, los agentes se toparon con una escena de gran violencia y una gran cantidad de sangre que salía debajo de la puerta de una de las habitaciones del lugar.

Ivana Milio fue brutalmente asesinada a golpes en Mendoza.

Al ingresar a ese cuarto, los pesquisas encontraron a una mujer, identificada como Ivana Judith MIlio Colagolpe (46), sin vida: la habían asesinado a golpes. Ivana era una importante empresaria de Mendoza, dedicada al rubro funerario. Fue su hija, quien al visitar a su mamá se encontró con la aterradora escena y llamó rápidamente a la policía.

Julio Mendoza, el principal y único sospechoso del femicidio.

El Ministerio de Seguridad provincial había informado que la policía buscaba como principal y único sospechoso del crimen a su concubino, Julio Mendoza (32), quien tras el hecho se fue de la casa en el auto Ford Focus color gris de la víctima. Ese vehículo fue hallado esta madrugada abandonado en ruta 50 y Guajardo, de San Martín, con manchas de sangre en su interior.

La empresaria junto a sus hermanos.

En diálogo con la prensa local, el fiscal mendocino a cargo de la causa, Oscar Sívori, informó esta mañana que la escena del hallazgo del cuerpo es "brutal" y que hay "muchos indicios materiales y probatorios que apuntan a la alta probabilidad de estar frente a un femicidio".

"Una de las principales líneas de la investigación está dada por su pareja", dijo Sívori, quien agregó que "la relación había tenido algunas idas y vueltas según familiares y vecinos". "Tenemos un perfil de la persona que es perfectamente probable en el marco de esta situación", expresó el fiscal.

Según las fuentes, fue la hija de la víctima -menor de edad- quien al llegar a la casa y no poder ingresar en ella llamó a la policía, y detallaron que la empresaria fue asesinada "a golpes", aunque se determinará en la autopsia si sólo fueron de puño o si además se empleó algún elemento contundente.

Como su madre no respondía, la joven trepó una pared medianera y accedió a la casa del barrio Solares del Centro, del departamento de San Martín, por el patio. Al llegar los efectivos, en la habitación principal, encontraron a su madre muerta en medio de un charco de sangre.

Su hija fue la primera en encontrarla sin vida.

Sobre el auto de la empresaria hallado abandonado, el fiscal confirmó el hallazgo de sangre en su interior y estimó que debe ser de la víctima, ya que "el agresor estaba muy manchado". Ivana Judith Colagolpe, junto a su hermano Cristian, era propietaria de la principal empresa funeraria de esta localidad.