El padre de Natalia Melmann, sobre la violación en el camping de Miramar: "Sigue el encubrimiento policial"

En las últimas horas la Justicia de Mar del Plata confirmó la detención formal de los cinco jóvenes acusados de haber abusado sexualmente de una chica de 14 años en el camping El Durazno de Miramar.

El hecho ocurrió el 1° de enero a la madrugada, cuando después del brindis la niña fue hallada por sus padres en la carpa de los acusados. Además de la aprehensión de los cinco sospechosos, la investigación por la violación de la menor de edad le costó el puesto al jefe de la policía de la ciudad costera, quien fue desplazado por "no actuar con rapidez ante la denuncia".

En diálogo con BigBang, Gustavo Melmann, papá de Natalia, una joven de 15 años que fue secuestrada, abusada y asesinada en Miramar en 2001, explicó que en el caso de su hija también hubo encubrimiento policial, y que hoy en día sucede lo mismo en la ciudad, cabecera del partido de General Alvarado.

Gustavo Melmann dijo que el encubrimiento policial es común en Miramar.

Según confirmaron desde el Ministerio de Seguridad en un comunicado oficial, el subcomisario Andrés Caballero iba a ser desafectado de la fuerza por su mal desempeño, y este hecho fue lo que precipitó su salida.

El subcomisario Caballero fue desafectado de la fuerza.

Por esto mismo, Melmann habló con este portal sobre el crimen de su hija, donde los únicos tres condenados por la violación y el asesinato son policías que habían ido a cumplir sus funciones al balneario de la costa en temporada de vacaciones.

"Antes de mi hija y posterior a su muerte acá hubo muchos femicidios. Hay muchas violaciones intrafamiliares. En esta situación (el caso de la chica abusada en el camping) la familia tuvo la suerte de poder rescatar a la niña y tenerla con vida. Ahora están los testimonios y lo importante es que no haya chicanas a la hora de conservar la prueba”, dijo Melmann a este portal, al mismo tiempo que aseguró que lo primordial es que los investigadores sepan contener a los allegados de la víctima.

Los cinco acusados de la violación de la niña de 14 años quedaron detenidos.

También declaró que desde la muerte de su hija hasta ahora se triplicó la cantidad de efectivos policiales en el lugar, pero que eso no significa que muchos hechos terribles ocurran igualmente.

"La situación de corrupción sigue estando. Hay una gran cantidad de delitos para una ciudad tan pequeña. Acá no tienen que quedar ninguna duda, hay que condenar a estos animales. Si la Justicia no los condena, es porque no quiere", dijo.

Los sospechosos ya declararon.

El papá de Natalia Melmann además indicó que en la investigación por la muerte de su hija hubo encubrimiento, y que hasta las fuerzas policiales de ese momento se encargaron de esconder el cuerpo de la adolescente para que se descompusiera y fuera más difícil conservar las pruebas en contra de los asesinos.

"Desde el comisario para abajo hubo un encubrimiento. Y llevar el tema a juicio fue un pedido nuestro que nunca se llevó a cabo. A lo único que se limitó el tribunal fue a condenar a los sospechosos, pero no se trató el encubrimiento”, aseguró.

Natalia Melmann fue asesinada en 2001.

Cansado por la lucha que lleva adelante desde hace años, Gustavo Melmann contó que los tres condenados deberían cumplir una condena efectiva, pero la realidad es que desde hace ya más de un año gozan de salidas transitorias sin ningún tipo de control, más que el de sus familiares.

Los tres condenados por el crimen de Natalia Melmann gozan de salidas transitorias.

Según explicó el padre de la joven fallecida, los abogados de los tres policías condenados apelaron el fallo en todas las instancias, y la Justicia siempre ratificó su culpabilidad. A pesar de eso, la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata dispuso que hasta que no quede firme por la Suprema Corte de Justicia el cumplimiento firme de la sentencia, los tres pueden salir de la cárcel cada 15 días para visitar a su familia.

"Los jueces no deberían darle cabida a estos pedidos. Para nosotros es una burla, desconocen y le dan la espalda a un crimen tan horrendo", aseguró.

La familia de la adolescente apeló el fallo contra Panadero.

Por último, confirmó que ya apelaron el fallo que absolvió a Ricardo Panadero, un policía de la bonaerense que habría estado con el resto de los acusados el día en que secuestraron a Natalia Melmann a la salida de un boliche.

"Se apeló lo de Panadero en la Cámara de Casación de Buenos Aires y creemos que va llevar un año que se vuelva a hacer un juicio”, contó, antes de aclarar que espera que finalmente esta segunda vez se investigue mejor y se tenga en cuenta a los testigos que dijeron que haber visto al sospechoso en la zona donde la joven fue secuestrada.