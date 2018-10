El peor final; encontraron muerto a Jorge el joven que era intensamente buscado en Tandil

Finalmente sucedió lo peor; el cuerpo sin vida de Jorge Bustamante, el joven de 25 años que desapareció en la madrugada del miércoles cuando salió de su casa de Tandil, fue encontrado por un pescador en el lago Langueyu, a 25 kilómetros donde se encontró su auto, un Fiat Palio, que fue quemado y dentro del dual se encontró sangre humana.

Jorge Bustamante tiene 25 años y permanece desaparecido desde el miércoles.

“Mis horas son eternas. No tengo palabras para describirlas”, reconoció Claudia Villalva, mamá de “Jor”, en diálogo con el diario local El Eco de Tandil. “Es increíble que no aparezca. Me han dicho desde la investigación que debemos esperar. En realidad no sabemos nada. Jorge era un chico normal y muy querido. Nadie entiende qué pasó, ni por qué no podemos encontrar a mi hijo”, sumó, desconsolada.

La Policía encontró su auto quemado a pocas cuadras de su casa.

En las últimas horas, el operativo de búsqueda se amplió. Se ordenaron más rastrillajes y se sumaron efectivos de la zona y personal del Ministerio de Seguridad bonaerense; al tiempo que se incorporarán tres perros entrenados.

Las últimas horas de Jorge antes de su desaparición

Uno de los últimos en ver a Jorge fue uno de sus hermanos, Agustín. Era la madrugada del 24 y estaban en la habitación que comparten con su otro hermano, Ezequiel. “Estaba acostado, yo iba a salir y me dijo: ‘Mañana jugás una semifinal, pórtate bien y cuidate’. En media hora vuelvo, le dije”, reconstruyó Agustín.

El joven cumplió. Pasados los treinta minutos, volvió a su habitación, pero Jorge ya no estaba. Agustín, su otro hermano, recordó que esa noche estaban viendo películas, cada uno desde su teléfono celular. Cerca de la una de la mañana, le pidió a su hermano que le pusiera a cargar su teléfono.

Los familiares siguen de cerca los rastrillajes.

“Él se levantó, lo enchufó y se fue. Cinco minutos después llamó a mi mamá, pero ella no respondió”, aportó Agustín. “de la puerta de mi casa al auto hay 20 metros. Pudo haber pasado de todo en ese trayecto”, advirtió, al tiempo que sumó otro dato importante: la noche del 25 recibió una llamada de un número privado, pero no llegó a atender. La familia cree que era Jorge o “las personas que lo tienen”.

Los familiares de Jorge continúan con la búsqueda. “Necesito la ayuda de todos para encontrar a mi hijo. Algún sistema de cámaras que haya en alguna casa y puedan haber visto algo en la zona o en los campos. Les pido por favor que quien pueda aporte datos”, solicitó la mamá.

Una de sus teorías es que el joven fue secuestrado. “No sabemos si alguien lo tiene, si lo golpearon y lo dejaron tirado en algún lado; si come, si se hidrata. Quiero saber algo mínimo. Lo único que les pido es que hagan hasta lo imposible. Si alguien tiene alguna pista que se comunique con la Policía”, sumó su hermano en diálogo con TN.