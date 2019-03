El primo de Juliana Awada sigue prófugo con su hijo y se burla: la bronca de la abuela del nene

Juan Manuel Awada fue denunciado por maltrato físico y psicológico por parte de su expareja, Cecilia Prikels. En los últimos días se sumó una nueva denuncia por secuestrar al hijo que tienen en común. Este sitio publicó el viernes pasado la nota en la que la abuela materna del menor, Marta Maitz, quien cuenta con la tenencia temporaria, solicitó ayuda para encontrar a su nieto. "El día que debía ir al Juzgado para ser notificado de que me entregaban la tenencia provisoria a mí vino a casa y se lo llevó", contó Maitz a BigBang.

Juan Manuel Awada.

A partir de la difusión de la nota, Juan Manuel se comunicó con Marta, le pidió dinero y le reclamó poder cobrar la Asignación Universal. Y luego de la extorsión, le envió dos videos: en uno de ellos se dirigió a Jorge Rial y, en el otro, se mofó de la denuncia que realizó Marta. En las imágenes que envió Awada se lo ve en la Costa Atlántica, pero no especifica en donde se encuentra. "Hola Rial, hola Rial", dice Juan Manuel y le pide a su hijo que repita el saludo.

Este me lo acaba de mandar a mi. Con total impunidad muestra a su hijo y cancherea. La justicia? Bien. Gracias. pic.twitter.com/LsWHbUNGfP — JORGE RIAL (@rialjorge) 14 de marzo de 2019

"Rial hay una película con Keanu Reeves y Patrick Swayze, Punto límite. A lo último le dice: 'No puedo chapotear hasta Nueva Zelanda". Así que nos vamos a quedar acá. No podemos chapotear hasta allá. Estamos prófugos, pero hasta acá llegamos", dice en la primera parte del video.

"Es el padre, pero no está en condiciones en psicológicas, ni económicas. Muestra al nene con comida en los videos para cubrirse, pero tengo los mensajes y no sólo a mí me pide dinero. La tenencia provisoria la tengo yo. Las denuncias existen y la Justicia lo está buscando. Yo sólo quiero que mi nieto esté bien, contenido y viviendo una vida ordenada. Ese nene tendría que estar en la escuela y no en la playa", se lamentó Marta y sostuvo que no tienen información sobre la ubicación exacta en donde se encuentran.

"La DDI está trabajando, pero no es sencillo porque es hábil y sabe que lo están buscando", sumó y espera novedades a partir de ahora, debido que seguramente reaparecerá luego de la difusión de ésta nota. "No quiero ver a mi nieto en un video. Quiero saber de verdad que está bien y poder verlo", se lamentó Marta.