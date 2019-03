El siniestro mensaje que recibió la madre de Brian Aguinaco por parte del asesino de su hijo

Dos años después del asesinato de Brian Aguinaco, ocurrido cuando dos motochorros balearon el auto en el que iba con su abuelo, se está desarrollando el juicio por el crimen.

Brian Aguinaco y su papá, Fernando.

En el marco del aocntecimiento Eliana Passaro, madre del adolescente fallecido, publicó en redes sociales una imagen de uno de los acusados, absuelto por ser menor de edad. "Todo el odio que nunca sentí por alguien lo sentí por vos", escribió. "Te deseo tanto, tanto mal".

Sorprendentemente, el joven de 15 años retratado en la fotografía le escribió a la madre de Brian un mensaje privado para asegurarle que él no había sido el culpable.

El posteo en redes de Eliana, madre de Brian.

"Me escribió como un señorito que él no había sido, que entendía mi dolor y que la persona que fue estaba libre", expresó Passaro en diálogo con TN. "Le pedí que me dijera quién fue y dijo que no iba a 'mandar en cana' a nadie. Encima me tengo que bancar que el asesino de mi hijo me escriba".

Minutos trágicos

Actualmente, el único sentado en el banquillo durante el juicio es José Luis Gómez, alias "Yun", quien manejaba la moto en la que viajaba el adolescente de 15 años que habría sido el autor del balazo.

El homicidio ocurrió en la tarde el 24 de diciembre de 2016 en la esquina de Rivera Indarte y Asamblea en Flores. Los "motochorros" intentaron asaltar a dos mujeres y en ese momento llegó al lugar Enrique Aguinaco a bordo de su automóvil acompañado por su nieto Brian.

El hombre intentó encerrar a los delincuentes con su auto y éstos dispararon contra el vehículo para luego huir hacia la villa 1-11-14. La víctima, de 14 años, recibió un balazo en el rostro y fue llevado de urgencia al hospital. Falleció dos días después.

El supuesto autor de los disparos fue detenido en Chile y luego absuelto, ya que por su edad era considerado inimputable. Luego fue llevado a Perú por su familia, y eventualmente regresó a Argentina donde reside junto a sus abuelos.