En la Ciudad quieren un protocolo para el uso de armas "no letales" y no descartan impulsar las Taser

La Ciudad se sumará a la resolución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En medio del debate por la resolución de la ministra Patricia Bullrich que habilita a las fuerzas de seguridad a disparar a personas que escapen cuando exista la presunción que cometieron o intentaron cometer agresiones graves, la Ciudad analiza impulsar el uso de las pistolas Taser, en el marco de un protocolo que incluya el uso de “armas no letales”. El Gobierno porteño adherirá al decreto, que provocó un fuerte rechazo de los organismos de Derechos Humanos y de la diputada Elisa Carrió.

Se trata de las pistolas eléctricas que el Gobierno porteño intentó implementar en la Policía Metropolitana en 2015, cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno. Aquel intento provocó un amplio rechazo y a pesar de que en una primera instancia habían sido prohibidas por la Justicia, luego la Corte Suprema avaló su uso en un fallo de 2016. Sin embargo, las armas que emiten descargas eléctricas no fueron adquiridas.

El nuevo protocolo habilita a las fuerzas federales a disparar a presuntos delincuentes.

Ahora, analizan impulsar un protocolo que incorpore el uso de armas no letales, puntualmente para marchas y movilizaciones. El año pasado, horas antes de las protestas contra la reforma previsional en inmediaciones del Congreso, una jueza le prohibió a la Ciudad utilizar armas de fuego y exigió que se limite al mínimo el uso de gases.

El objetivo, explicaron a BigBang fuentes de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad, es “darle un marco legal” al uso de las “armas no letales”. En la actualidad, la Policía de la Ciudad dispone de gas pimienta, bastones, lanzadoras “marcadoras” (que disparan pintura con un agresivo químico similar al gas pimienta, que se utiliza en lugar del camión hidrante) y escopetas con balas de goma.

“Antes que definir el uso de las Taser hay que resolver la utilización de otro tipo de armas no letales”, explicaron. De todos modos, el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, aseguró esta mañana en declaraciones a radio La Red que no se descarta “poner en debate el uso de las Taser”. “Vamos a protocolizar el uso de armas no letales, una de ellas podría ser la Taser”, precisó.

La redacción de ese protocolo para la Policía de la Ciudad es uno de los puntos salientes de la reunión que tendrán esta semana la ministra Bullrich con el vicejefe de Gobierno y ministro de Justicia y Seguridad porteño, Diego Santilli, para acordar cómo será la adhesión a la resolución 956/2018 que fue publicada el lunes en el Boletín Oficial.

ASÍ FUNCIONAN LAS TASER

¿ADHESIÓN PARCIAL?

El objetivo de la ministra Bullrich es lograr la adhesión de una buena cantidad de policías provinciales. En el caso de la Bonaerense, BigBang supo por ahora la fuerza no se sumará. Aunque la Policía de la Ciudad ya confirmó que sí lo hará, la adhesión podría ser parcial, según detalló una fuente a este medio.

La resolución de Bullrich despertó malestar de Carrió y rechazo de organismos de Derechos Humanos.

De hecho, analizaban la posibilidad de no sumar al nuevo protocolo de actuación de los 25 mil agentes de la Policía de la Ciudad que sean habilitados para disparar cuando un presunto delincuente esté huyendo. “Ese punto está en análisis, no se sabe si tiene el espíritu que quieren como fuerza de seguridad”, agregaron.

Fuentes de varias fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales, coinciden en un aspecto: antes de habilitar la resolución, se debe trabajar puertas adentro de las fuerzas, sobre todo en materia de educación y capacitación sobre el uso de armas de fuego.