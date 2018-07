Encuentran el auto de "Pity" Álvarez, principal sospechoso del homicidio de uno de sus amigos

El cantante de Intoxicados Cristian "Pity" Álvarez sigue prófugo luego de haber sido señalado por más de tres personas como el autor material de un homicidio que ocurrió durante la madrugada del jueves en el barrio Samore.

Según pudo saber BigBang, luego de discutir con un amigo le habría disparado con una pistola calibre 7.65 en repetidas ocasiones. "Discutieron y le disparó", indicó uno de los testigos a la Policía.

Las fotos de Pity Álvarez declarando por sus crímenes pasados.

Sebastián Queijeiro, abogado de Álvarez, aseguró que todavía no tuvo contacto con el cantante y que la primera medida será “ponerlo a derecho”. “Que se presente ante la Justicia y después aclararemos qué fue lo sucedido. No tenemos la pericia del arma porque todo fue reciente, no tenemos ni la caratula. Es un homicidio en investigación”, advirtió.

"Pity" Alvarez, en una foto subida por un integrante del staff del cantante de cuarteto Ulises Bueno.

En ese contexto, el letrado reveló que existiría una filmación del incidente que habría sido tomada por las cámaras del Gobierno de la Ciudad ubicadas en la autopista que permitiría esclarecer el hecho. “Tengo entendido que hay una filmación. El lugar del hecho está a una cuadra de la general paz, no la vi, pero tengo entendido que hay una filmación del incidente”, aclaró.

La alcantarilla donde Pity habría arrojado el arma.

Según se supo, el hecho ocurrió a las 1.50 de la madrugada en el barrio Cardenal Antonio Samoré, en Villa Lugano. Personal de la Comisaría Vecinal 8 de la Policía de la Ciudad se dirigió a la colectora Sur de la autopista Dellepiane y la avenida Escalada para atender el llamado al 911 realizado por vecinos que alertaban la presencia de una persona herida por disparos.

El auto del Pity fue encontrado cerca del boliche Pinar de Rocha, Ramos Mejía.

La víctima fue identificada como Cristian Díaz, de 36 años, y fue señalado como un "conocido de toda la vida" de Álvarez. Díaz vivía en el Gran Buenos Aires, visitaba con habitualidad a su familia, que vivía en la torre 11 del complejo habitacional, frente al edificio donde tiene su departamento el músico. Varios vecinos, de inmediato, acusaron al cantante de ser el responsable del asesinato.

El músico lleva prófugo desde hace más de 18 horas.

Uno de los testigos presenciales del hecho señaló que Álvarez comenzó a discutir con Díaz, éste último "le tiró un cabezazo provocando la furia del músico: le disparó y salió corriendo hacia la colectora Dellepiane y la avenida Escalada, donde se encontraba su vehículo, un Polo de color verde. Antes de huir de la zona con su auto -el cual ya fue encontrado por efectivos de la policía en Ramos Mejía, en Vicente Casares 725, lugar donde lo están buscando- arrojó en una alcantarilla una pistola calibre 7.65.

El arma homicida del crimen por el cual buscan al Pity Álvarez.

Alrededor de las 3 o 4 de la mañana, pocos minutos después del homicidio, Álvarez -que lleva más de 18 horas prófugo- fue visto en el boliche Pinar de Rocha, Ramos Mejía, junto a parte del staff de Ulises Bueno, algo que fue confirmado por el mánager del hermano del Potro Rodrigo a TN. La investigación está a cargo del juez en lo criminal y correccional porteño Martín Yadarola, quien ordenó la detención del cantante.