Escrache y suicidio en San Pedro: hablaron la familia del funcionario y la chica que lo denunció

El pueblo, los amigos, la familia. Todo los que conocieron a Luis María Rodríguez, el director de Deportes de la Municipalidad de San Pedro, están impactados. Lo encontraron ahorcado el sábado a la noche luego de que una ex alumna de danza denunciara que había abusado sexualmente de ella cuando tenía 13 años.

"Soy periodista, defiendo y trato de darle difusión a estos temas tan sensibles, me sumo a las causas de las mujeres y al 'Mirá cómo nos ponemos'. Creo que mi hermano es inocente, pero si no es así y en realidad hizo lo que Marianela Sánchez dice, la Justicia lo condenará, aunque ya no esté", sostuvo Betty Rodríguez, hermana del denunciado.

La mujer asegura que la denuncia la sorprendió mucho. "A Marianela la conocía toda la familia y, hasta lo que yo sabía, tenía buena relación con Luis. De hecho, habían bailado juntos folklore y tango en varias presentaciones", cuenta.

Dice que, tras el suicidio de su hermano, intentó contactarla por las redes sociales. "Quise comunicarme con ella. Quiero que se presente en la fiscalía y que la Justicia se expida. Creo que antes de difundir el video tendría que haber formalizado la denuncia", sumó la hermana de Luis en una nota brindada a Clarín.

Por otro lado, aclara que su hermano estaba muy mal desde antes del video. "No pudo superar su última separación que fue hace dos años. Estaba con depresión y medicado. Ya había tenido intentos de suicidio", explica.

Además, señala, por primera vez tenía un cargo público, como director de Deportes y sentía mucha presión. "No estaba preparado para las críticas. Se venía despidiendo. Hace unos días me había dicho que no le daban ganas de seguir viviendo. Si no era ésto, iba a ser otra cosa", admitió.

La fiscal a cargo del caso, Marcelo Manso, reveló que Rodríguez se enteró de la publicación del video cuando se encontraba en una fiesta la noche. Se fue a su casa y un amigo lo encontró, más tarde, sin vida.

"Era una persona muy querida como todo violador", afirmó Marianela Sánchez, luego de publicar el sábado a la noche un video en su cuenta de Facebook en el que denunció no sólo a su hermano, sino también a un funcionario de San Pedro de haberla violado, cuando ella tenía 13 años.

Pasaron pocas horas desde su publicación en las redes sociales. Luis María Rodríguez terminó con su vida. Marianela quedó en medio de acusaciones cruzadas por parte de los familiares de Rodríguez, que ahora quieren demandarla por calumnias. La acusan de ser responsable del suicidio del funcionario. Ella, por ahora, no realizó ninguna denuncia ante la justicia.

Marianela vive en Munro desde hace muchos años. Sus amigos y conocidos aseguran que hace tiempo venía llevando encima ese peso extra, que fue lo que la obligó a irse de San Pedro. Según le contó la mujer a Clarín, sabía dónde se estaba metiendo. "Él era una persona muy querida en el pueblo. Como todo violador, se hacía querer para tapar lo que realmente era", dijo al comenzar la charla.

Hoy viajará a San Pedro y verá al pueblo que dejó atrás y que ahora prefiere seguir creyendo en Rodríguez. En el video que subió a Facebook, Marianela asegura: "En mi caso tengo dos personas para denunciar: una es mi hermano, Gustavo Javier Sánchez. Y el otro el que fue mi profesor de danzas, Luis María Rodríguez". Y agrega: "Luis María Rodríguez es una persona muy conocida en San Pedro. Estoy segura que debe haber más víctimas. Yo tenía 13 años cuando me violó", sostuvo y agregó en otra parte del video.

"Siento impotencia y mucha bronca, y siento que es una oportunidad para denunciar públicamente, porque se tiene que saber. Sé que abro una puerta donde por ahí voy a tener que enfrentar un montón de situaciones que no quiero, pero se tiene que saber", terminó.

El fiscal que lleva adelante la investigación, Marcelo Manso aseguró que está casi confirmado que se trató de un suicidio y no hay elementos para sospechar otra cosa. Hasta el momento, no se investiga la denuncia de violación, ya que para ello deberá la víctima formalizar la denuncia. Lo que quizás ocurra cuando inicie su declaración.