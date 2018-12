Estrategia fallida: por qué Nahir Galarza no quería que se supiera que tiene novio

Corría el mes de octubre. Hacía pocos días que Nahir Galarza había sido trasladada desde la Comisaría de la Mujer de Gualeguaychú en la que permaneció nueve meses al penal de mujeres de Paraná para cumplir su condena a perpetua por el homicidio de Fernando Pastorizzo, el chico con el que había salido durante casi cinco años y al que acribilló en la madrugada del 29 de diciembre de 2017. Habían pasado sólo tres meses desde que el Tribunal de Gualeguaychú leyó su veredicto y otros siete desde el homicidio.

Nahir Galarza asesinó a Fernando Pastorizzo el 29 de diciembre del 2017.

"Nunca pensé que alguien se iba a interesar en mí después de lo que pasó", le reconocía a su entorno, mientras se adaptaba a la nueva rutina en la Unidad Penal Femenina N° 6. Después de casi un año de reclusión, en el que sólo recibía las religiosas visitas de sus padres, Nahir reactivó sus vínculos sociales con sus compañeras de penal e, incluso, volvió a enamorarse.

Matías Caudana, el nuevo "novio" que Nahir conoció en la cárcel.

Aunque en un principio su entorno y sus abogados negaron de modo categórica la relación Matías Caudana, lo cierto es que en las últimas horas esa estrategia se terminó. Se hizo pública la autorización del juez Roberto López Arango para que los jóvenes pudieran tener un régimen de visitas y, frente a los papeles, no quedó más alternativa que confirmar lo que hasta ahora negaban con vehemencia.

“Por el momento no son novios, pero se están conociendo. Pegaron onda enseguida. Nahir está muy contenta. Nunca pensó que alguien iba a interesarse en ella después de lo que pasó. Le parece increíble”, reconoció en las últimas horas uno de sus abogados, Horacio Dargainz. Pero, ¿por qué hasta hace pocos días lo negaba? "Lo hice por pedido de ella, pues aún no lo había blanqueado con sus padres", justificó.

Pero la explicación no convenció a muchos. En efecto, la defensa de Nahir se prepara para la audiencia de apelación que tendrá lugar, según sus propias estimaciones, en marzo. “Estamos esperando que se fije la fecha de la audiencia”, precisó a BigBang José Ostolaza, el otro abogado de Nahir. “Consideramos que el Tribunal no tuvo perspectiva de género, que no contempló la violencia de género que sufría nuestra clienta y eso es lo que vamos a presentar para que se revea. Además, claro, de la nulidad del juicio”, sumó.

Pero la estrategia de Nahir no se reduce sólo al ámbito judicial. En efecto, ella misma cuestionó el modo en el que la reflejaron los medios de comunicación. "Los medios me siguen como si fuera una actriz. Me siento un objeto que es observado todo el tiempo. No se habla de mí como una persona, sí como un producto en venta. Me hicieron quedar como una princesa, cuando yo era una simple chica", se quejó en una entrevista al portal Infobae.

Desde su entorno, también sostienen esta teoría. "Acá hubo una condena pública previa al juicio. Se la presentó como una chica fría, desalmada; nada que ver a lo que es en realidad. Hubo mucha presión en Gualeguaychú para que los jueces le dieran la perpetua, querían hasta un linchamiento público. Por eso es tan importante la apelación", reconocen.

En pocos meses, la condena de Nahir será revisada por la Cámara de Casación. Allí, sus abogados buscarán que se reconozca la teoría de la violencia de género que aseguran que la confesa asesina sufría por parte de Fernando. El objetivo es reducir la condena que, de mantenerse firme, obligará a la joven a pasar 35 años tras las rejas. Es decir: saldría en libertad a los 55.

Además de insistir con el eje de la violencia de género, la "otra" estrategia de Nahir busca cambiar su perfil público. "Está buscando mostrarse más humana y no tan fría o distante como lo hizo hasta ahora. Está claro que sus abogados tienen en claro que todo lo que pasó antes y durante el juicio les jugó en contra. Era una chica que se mostraba pedante en las audiencias, sus padres contrataron a un manager de medios que no hizo otra cosa más que intentar ensuciar la memoria de Fernando y eso la gente lo vio. Lo que quieren es que el nuevo Tribunal la vea con otros ojos y sin tanta condena social, por eso lo del novio no le 'aportaba'", precisan desde el entorno de la víctima.

Aunque el núcleo familiar de Fernando prefiere resguardarse, sus amigos siguen indignados con las actitudes tanto de Nahir, como de su entorno. "Da mucha bronca leer esas cosas. Aunque se ve que se cuidó, porque casi ni lo mencionó a Fer. Es como si no hubiera existido. Es tremendo escuchar lo que dicen de Fernando. Pero no es sólo ella: todos los días hay trolls en las redes sociales que siguen atacando a Fernando. Nosotros intentamos no entrar en esa, pero nos indigna", reconocen a BigBang.

En línea con su estrategia, el "blanqueo" de un noviazgo justo en los días previos al aniversario del crimen resulta un gol en contra. "Está claro que si buscan mejorar su imagen, esto no la ayuda en nada. Además, fue su propio entorno el que resaltó que ella no estaría jamás al lado de un narco y después tuvieron que desdecirse", suman. Caudana había sido detenido el 8 de octubre de 2016. La Justicia lo procesó y le dictó prisión preventiva por narcotrádico.

Esta semana, el nuevo "novio" de Nahir fue absuelto. Sin embargo, su padre, Elbio Gonzalo Caudana, fue condenado a doce años por liderar una banda dedicada a la venta de estupefacientes en Entre Ríos. Y ahora, pese a que ya no necesita el permiso de un juez para visitar a Nahir, el joven anticipó que seguirá yendo al penal para verla. "Eso va avanzando, hubo encuentros. Entiendo que entre ellos hay una buena relación y el tiempo dirá cómo seguirá en pie el vínculo", aportó el abogado del joven, Augusto Lafferriere.