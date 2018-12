¿Femicidio anunciado? El premonitorio mensaje del joven que mató a su novia de 20 años

El asesinato de Ailén Decuzzi generó una enorme conmoción en la localidad de El Palomar, donde la joven de 20 años vivía y fue hallada muerta en la casa de su pareja, llena de golpes y desnuda sobre la cama.

En la misma vivienda la policía halló a David Vela Balazar, quien se cree que intentó suicidarse tras estrangular a su novia. Aunque el sospechoso sobrevivió, fue detenido en las últimas horas, acusado de femicidio.

En su Facebook, el joven de origen peruano escribió en los últimos días un significativo mensaje sobre un viaje eterno, en el cual se puede entender que habla de la muerte.

Ailén Decuzzi fue estrangulada.

Lo que sospechan los investigadores es que Decuzzi quiso terminar la relación con Balazar, cosa con la que él no estaba de acuerdo, por lo que antes de que ella lo dejara, la mató.

El terrible hecho ocurrió el sábado por la tarde, en una casa situada en la calle Paraíso al 600. Hasta allí se llegó después de que la abuela de la víctima denunciara que su nieta había salido temprano de la casa que compartían y que no había regresado ni contestaba tampoco las llamadas a su celular.

Ante esa situación, personal policial del Grupo Táctico Operativo (GTO) inició una búsqueda por la zona de Ramos Mejía pero la muchacha no fue ubicada, por lo que finalmente la abuela les dijo a los investigadores que una amiga le había contado que podía estar en la casa de su novio, un muchacho peruano que la familia no sabía que tenía una relación amorosa con ella.

De este modo, los oficiales se dirigieron hasta allí, y como tocaban timbre y nadie contestaba, llamaron al propietario del complejo de departamentos para que abriera la puerta de la vivienda.

Al ingresar, la policía encontró una escena tremenda: Ailén Decuzzi estaba recostada desnuda en la cama, cubierta de golpes y muerta. David Vela Balazar también estaba acostado al lado de ella, inconsciente y con unas medias enroscadas en el cuello.

Vela Balazar intentó quitarse la vida tras matar a su novia.

En un primer momento los investigadores sospecharon que el agresor golpeó a la joven hasta matarla, aunque ahora la autopsia determinó que su muerte se produjo porque fue estrangulada.

En cuanto a él, se cree que intentó suicidarse tras asesinar a su novia, aunque como su estado de salud mejoró, finalmente quedó alojado en la seccional 6ta, a disposición de la fiscal Marcela D'Ascencao de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11.

Según las fotos que aparecen en el Facebook del detenido, la pareja tenía una relación amorosa desde abril de este año. En esa misma red social Vela Balazar escribió en los últimos días un escabroso mensaje donde habla de un viaje eterno.

La pareja tenía una relación desde abril de este año.

"Dicen que escribir es la mejor medicina para todo... Quise escribir sobre mi y así comprenderme a mí mismo o intentarlo. Siempre no es una palabra que represente lo eterno, lo es el infinito cuando lo sientes. ¿Aquél viaje entonces debe ser más largo de lo que se puede imaginar ?, seguro que sí entonces. Con tan sólo decirlo uno imagina lo largo que lo es. Un viaje no sólo en la tierra, no sólo en el viento, si no en el universo. Ese extenso infinito universo largo, tan largo...", sostuvo en la red social.

"Tal vez al leerlo no encuentre sentido o sólo no lo creen. Las palabras por ahora son cortas, porque apenas empiezan a tomar forma. Seguro poco a poco irán tomando sentido viajando...Diario del cielo", escribió en el mismo texto, en un mensaje que parece que habla de la muerte.

En diálogo con TN, Alicia, la abuela de la víctima, explicó que el sábado su nieta le dijo que iba a ir hasta la plaza de Ramos Mejía, pero como no volvió a la hora pactada, ella empezó a llamarla y se dio cuenta que tenía el celular apagado.

"No sabía que ella lo conocía, nos enteramos cuando logramos hablar con una amiga a la noche, y nos contó que a tres cuadras vivía el chico con el que salía Ailén y dijo que ese día ella iba a cortar la relación con él", explicó.

Vela Balazar fue detenido tras intentar suicidarse.

"La tuvimos que velar a cajón cerrado, me dijeron que tenía todos los dientes rotos, la cara desfigurada. Es imperdonable lo que le llegó a hacer. Este hijo de puta lo tiene que pagar, yo no voy a parar, yo voy a luchar por mi nieta, él que se pudra, que lo maten, pero yo voy a luchar", dijo por último conmovida.

Lo que se sabe hasta el momento es que el acusado se encuentra internado en el Hospital Posadas, ya que cuando fue trasladado a la seccional resultó apuñalado por otro de los detenidos.