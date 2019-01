Habló el novio de Nahir: cómo se conocieron y qué piensa del asesinato de Fernando

El nuevo "novio" de Nahir Galarza, la joven de 20 años condenada por el homicidio de Fernando Pastorizzo, Matías Caudana habló con la revista Gente y reveló cómo fue que se conocieron.

Caudana, que se encontraba detenido por una causa de narcotráfico al momento de cruzar miradas con la asesina, relató que conoció a Galarza cuando ella fue al dentista y él era transferido para ir a visitar a su abuela, detenida en el mismo penal que Nahir. “Yo sabía quién era ella por la televisión. Grité su nombre y, cuando se dio vuelta, le hice un gesto de que la iba a llamar; ella sonrió y asintió con la cabeza”.

Caudana contó cómo fue que comenzó su relación con Nahir.

Después del breve encuentro, consiguió el teléfono del pabellón y la llamó. Desde entonces, de forma regular ambos se llaman para contarse las visitas que recibían, las actividades de las que participaban dentro de los respectivos penales, y otras cuestiones.

La joven fue condenada el año pasado por el crimen de su novio, Fernando Pastorizzo.

"Últimamente, ella me contaba que pasaba mucho calor. Ahí donde está no corre aire", aseguró Caudana durante la entrevist,a en donde manifestó que no le importa lo que sucedió con Pastorizzo. "Nos estamos conociendo. Por el momento no nos dimos ni un beso. Tampoco tuvimos la posibilidad de vernos en persona. Sólo nos cruzamos un par de veces cuando fui a visitar a mi abuela. Intentamos hablar, pero no nos dejaron. Por eso estoy tramitando este permiso, para seguir conociéndonos", concluyó.