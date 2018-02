El dolor de la mamá de la adolescente abusada por el concejal de Pinamar: "Nunca desconfié de él"

El concejal pinamaerense del Frente para la Victoria (FVP), Claudio Galarza, fue detenido ayer por la policía luego de que su cuñada, de 15 años, lo denunciara ante la Justicia por abuso sexual. También fue apresada su novia, hermana de la víctima, por consentir y facilitar el ultraje.

A raíz de eso, la mama de la chica abusada salió a hablar de su vínculo con el político , sostuvo que nunca sospechó de él porque parecía ser "una persona agradable y caritativa".

Claudio Galarza fue detenido el lunes por la tarde.

"Todo comienza cuando ella le cuenta a mi pareja lo que venía pasando.Creo que buscó auxilio en él porque tenía confianza y cuando supe todo, hice la denuncia como corresponde", aclaró Claudia Sampietro.

Claudia, mamá de la víctima: "A Claudio (Galarza) lo tenía como un ser caritativo "

Claudia, mamá de la víctima: "Las hermanas ya no estaban juntas"

"Nunca dudé de ella. Es una nena y los adultos tenemos que respaldarla, así que voy a seguir hasta lo último con este tema", aseguró también la mamá de la víctima cuando fue consultada por TN.

En relación a esto, Sampietro comentó que su hija de 24 años, Rocío, que es pareja de Galarza, está detenida debido a que la Justicia la considera cómplice en los abusos.

La policía también detuvo a su pareja, Rocío, hermana de la víctima.

Sin embargo, la mamá de la joven de 15 años aseguró que nunca dudó de su hija y, que incluso, siempre respetó todas sus decisiones aunque no estaba de acuerdo con mucha de ellas. "Siempre respeté la idea de que forme pareja con un hombre que tiene la edad de su padre", anadió.

Además, dijo que nunca desconfió de su yerno porque ella creía que era una persona "caritativa" y "agradable". "Jamás se me hubiese ocurrido algo así", explicó asombrada.

Galarza y su mujer son pareja desde hace 5 años.

"Mi hija me dijo que no podía decírmelo porque no quería lastimarme. También me dijo que me lo iba a decir cuando cumpliera 18 años, pero se ve que no pudo más. Nos ha dicho que no podía dormir, que era una tortura porque pensaba que él iba a aparecer en cualquier lado, porque hasta la ultrajó en mi domicilio", declaró Sampietro con enojo.

Galarza habría abusado a la menor durante 2 años.

La palabra del intendente

Por su parte, Martín Yeza, intendente de Pinamar, explicó que toda la ciudad está conmocionada por la situación y que también hay "mucho enojo" de parte de los vecinos.

"Genera mucha bronca este tipo de cosas, la gente esta cada vez mas intolerante. Tiene mucha bronca acumulada, la gente pide pena de muerte y castración química", informó en diálogo con A24.

"Da bronca porque siempre generamos noticias por cosas malas", aclaró y, finalmente, agregó: "Si la madre denuncia a una de sus hijas, no va a estar mintiendo".