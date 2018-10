La Justicia anuló las salidas transitorias de los policías que mataron a Natalia Melmann

En octubre del año pasado, la familia de Natalia Melmann, la joven que fue secuestrada, abusada y asesinada en Miramar en el año 2001, se mostró indignada ante un fallo de la Cámara de Apelación y Garantías, el cual determinaba que se les otorgara salidas transitorias a los tres policías que están presos y condenados por el brutal crimen.

Ahora, tras un año de gozar de constantes salidas mensuales, el viernes la Cámara de Casación anuló el fallo que le otorgó salidas transitorias a Oscar Echenique, Ricardo Suárez y Ricardo Anselmini, los policías que fueron declarados culpables del asesinato de Natalia Melmann tras un juicio iniciado en el año 2002.

Los tres condenados por el asesinato de Natalia Melmann gozan de salidas transitorias.

En aquel proceso, los tres acusados fueron acusados de haber cometido los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia, abuso sexual agravado por acceso carnal y por la participación de dos o más personas y homicidio agravado por la participación de dos o más personas y criminis causa”, y finalmente fueron condenados a prisión perpetua.

Sin embargo, para indignación de la familia de la joven de 15 años, el año pasado los magistrados Javier Mendoza y Esteban Viñas, a cargo de la Sala 1 de la Cámara de Apelación y Garantías, decidieron otorgarles a los tres acusados el beneficio de la salidas transitorias, y desde entonces salen dos veces por mes, durante 12 horas, sin el cuidado ni el control de nadie.

Ante esta situación, los padres de Natalia Melmann, Gustavo y Laura, apelaron a la medida, y finalmente este viernes la Cámara de Casación anuló el fallo, y ahora se remitieron las actuaciones a la Cámara de Apelación para que dicten un nuevo pronunciamiento.

La Cámara de Casación anuló el fallo que permitía las salidas transitorias de los asesinos de Natalia Melmann.

"Los jueces anularon el fallo por dos cosas, por un lado se basaron en los informes psiquiátricos que dicen que no es conveniente que los tres condenados salgan, y por el otro se basaron en que debe aplicarse en estos tipos de delito el cumplimiento efectivo de la pena", explicó a BigBang Gustavo Melmann, padre de la joven fallecida.

"Es un avance muy importante, pero hay un montón de cosas que hacen dilatar la situación, como por ejemplo el hecho de que seguro la abogada de ellos va a apelar a la Suprema Corte de la Justicia de la Provincia. Si no lo hace, el fallo queda firme y se prohiben la salidas de los condenados, pero seguramente ella apelará", sostuvo a este portal.

En su descargo, el papá de Natalia Melmann se mostró enojado por varias cosas, pero resaltó que los condenados, que ya gozan desde hace un año de salidas transitorias, salen sin tobillera electrónica y sin custodia, por lo que nadie sabe qué hacen ni dónde están durante las 12 horas que dejan la cárcel.

Gustavo Melmann denunció que los acusados salen durante 12 horas sin control de nadie.

"El juez le dio la responsabilidad a su familia y cuando salen no sabemos sin van a Miramar o a dónde van ni qué hacen. Incluso tendría que ir hasta la cárcel para saber si vuelven a horario o no. No tengo dudas de que van a cometer o están cometiendo algún delito", se quejó.

Con sospechas sobre lo que puede pasar a futuro, Melmann comentó a este portal que si no les prohiben definitivamente las salidas a los detenidos, la familia al menos pedirá que salgan bajo algún tipo de control, ya que ellos creen que los tres condenados son un peligro para el resto de la sociedad.

"Este es un fallo importante para todos los que están buscando justicia, uno porque se trata de personas que formaban parte de las fuerzas de seguridad y otros porque lo de Natalia fue un femicidio. Después de tantos años nosotros sentimos cansancio, agotamiento, pero la Justicia y la gente nos acompaña y esto hace que uno siga adelante no solo por Natalia, sino por cualquier victima de femicidio", explicó.

Ricardo Panadero fue absuelto en el juicio que lo incriminaba de haber asesinado a Natalia Melmann junto a los otros oficiales.

Finalmente, BigBang consultó al papá de la víctima sobre la absolución de Ricardo Panadero, el policía bonaerense que fue acusado de haber matado, secuestrado y abusado de Natalia Melmann junto a los otros oficiales ya condenados y que finalmente en julio de este año fue absuelto porque los jueces dijeron que no se pudo determinar su participación en el brutal hecho.

"Nosotros apelamos el fallo, porque creemos que no hubo una investigación profunda. Nadie corroboró si Panadero estuvo esa noche en su casa o no y no se tomaron en cuenta nuevos testigos. Faltó voluntad del juez, quien fue totalmente imparcial porque con esos mismos elementos en contra, a cualquier otra persona la hubieran condenado", cerró Gustavo Melmann.