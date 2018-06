"La encerraron y violaron durante el partido": el relato de la mujer que ayudó a la joven abusada en Recoleta

Una adolescente de 16 años fue secuestrada el martes durante varias horas y violada cuando volvía de la escuela, en Recoleta, en el momento en el que Argentina enfrentaba a Nigeria. El caso se difundió en las redes sociales por el posteo de otra joven. Aún conmovida, contó cómo encontró a la menor luego de ser abusada durante horas. "La tenían encerrada y la violaron", relató.

La zona en la que fue secuestrada.

La joven volvía a su casa después de salir del colegio San Miguel, cerca de las 12, cuando un hombre la atacó en la esquina de Charcas y Ecuador. Según expresaron sus padres en la denuncia, la adolescente fue sedada y secuestrada en un auto con el que la llevaron hasta un departamento, donde abusaron de ella. En el medio, como la chica no había llegado a su casa, los padres hicieron la denuncia por desaparición en la comisaría 19.

Por su parte, la mujer que acompañó a la menor afirmó que se quedó con la víctima hasta que se reencontró con sus padres. "Volviendo del trabajo me cruzo a una chica descalza que estaba llorando. Veo que se acerca a un Policia y no dudé en acercarme a ella para ver si necesitaba algo. Pensé que le habían robado, pero lamentablemente tuve que escuchar lo peor".

"Llorando, me abraza y me dice que la agarraron desde las 12 del mediodía, que la tenían encerrada y la violaron", contó en la primera parte de su relato de Facebook, y siguió: "Llamé a su familia para avisar que su hija estaba en esa dirección que vinieran lo antes posible. Mientras, me quedé con ella conteniéndola y me empezó a contar cómo había sido todo", escribió en un posteo, que desde hace unas horas eliminó de la red.

El desgarrador relato.

"No les puedo explicar la impotencia y el dolor en el corazón que sentí en ese momento. Pensé en mis amigas, en mi hermana, en que cualquiera de nosotras podríamos haber sido ella", sumó.

Según el relato de la víctima, venía caminando por Beruti y Larrea cuando le preguntó la hora a un hombre. "Ese tipo la agarró y la metió en un auto, en el cual me cuenta que ya había otra chica sedada. Las llevaron a un departamento en donde me cuenta que había otras chicas y las violaron durante todo el partido de Argentina-Nigeria", cerró.

"Ese tipo la agarró y la metió en un auto, el cual me cuenta que ya había otra chica sedada"

Sobre esto, la madre de la víctima contó a Clarín que su hija fue liberada en la zona de Agüero y Güemes, ya de noche. En su relato detalló que la adolescente estuvo la mayor parte del tiempo inconsciente. Cuando la liberaron corrió un montón de cuadras descalza, sin saber hacia dónde. Pero también hay versiones que afirman que la joven escapó cuando el secuestrador salió a comprar comida.

El caso es reciente y habrá que esperar los tiempos necesarios para que la joven se recupere y pueda relatar con mayor precisión lo que padeció. Por el momento, sus padres la llevaron al hospital Alemán donde fue atendida y quedó internada en observación por unas horas. Hoy ya fue dada de alta, pero deberá mantener un tratamiento por posibles infecciones.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N°14 de Andrés Madrea, bajo la carátula de "delito contra la integridad sexual".

A su vez, el personal de la Policía de la Ciudad se encuentra relevando las cámaras de seguridad e investigando en la zona en base a lo declarado por la joven.