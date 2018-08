La familia del joven asesinado en Parque Patricios acusó a la Prefectura

La madre y la pareja del joven asesinado por ocho agentes de la Prefectura Naval, Cristofer Rego, el domingo en el barrio porteño de Parque Patricios relataron que diferentes oportunidades de que le dispararon su ningún motivo.

"Era un pan de dios y ahora no lo tengo más", contó su madre, Alejandra, al referirse al homicidio de su hijo que sucedió en un control policial y que además había sido padre hacía 40 días. En su relato, Alejandra continuó: "le tiraron a matar, lo mataron como a un delincuente, como a un perro". "Bocha" como lo apodaban, había cumplido 26 años cuatro días atrás y recientemente había sido padre primerizo.

Cristofer Rego, el joven padre asesinado por ocho miembros de la Prefectura.

"Tengo dos hijos más y ellos me van a dar fuerza. Pero no tengo consuelo: quiero a mi hijo de vuelta", cerró quebrada la mujer. La pareja de Rego, Luana, también cargó contra la Prefectura y con lo que podría suceder. La joven con su bebé en brazos, el hijo que habían buscado con Cristofer durante más de un año, perdió a su compañero. Hay ocho prefectos detenidos por el crimen pero ni siquiera que se haga justicia le brinda alivio en medio de tanto dolor. "Él estaba feliz y no le duró nada", afirmó conmovida y añadió: "Nada me lo va a devolver".

"Yo hoy estoy durmiendo con mi mamá, no con mi marido", dijo después con la voz quebrada. "Mi hijo, con 40 días, ya no tiene a su papá". Cada palabra que dice suena desgarradora, al igual que el mensaje con el que se despidió del padre de su hijo en las redes sociales.