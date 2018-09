La hermana del rugbier mendocino contra Julieta Silva: "Por lo menos no te rías en nuestras caras"

La familia de Genaro Fortunato, el rugbier atropellado por su novia, aún no digiere la decisión de la Justicia contra Julieta Silva, la responsable del hecho: tres años y nueve meses de cumplimiento domiciliario.

Silva recibió una condena leve.

"Yo soy ingeniero y cuando me equivoco tengo responsabilidad civil con lo que hago. Me gustaría saber quién reclama a los jueces que hagan su trabajo como corresponde; aparentemente nadie", había señalado Miguel, padre del joven, luego de conocer la sentencia.

La furia de la hermana

Y ahora fue Agostina, la hermana de Genaro, quien se lanzó contra Silva en un posteo que realizó en su cuenta de Facebook acompañando dos imágenes de la acusada tomadas durante el juicio, en las cuales se la ve sonriendo.

"Acá nadie juzga que se ría, todos tenemos derecho a reírnos", aclaró. "Si tan mal está según su entorno, entonces que tenga el respeto, la empatía y la delicadeza de no reírse en nuestras caras; si tiene un mínimo sentimiento de culpa que por favor no lo haga, por lo menos frente a nosotros. Todo lo que pido es respeto, nada más".

Los padres de Genaro, desconsolados al momento de oir el veredicto.

"Nuestros amigos también tuvieron que levantarse y ni te cuento las personas que están día a día a nuestro lado", agregó Agostina. "Vos tenés hijos y hermanos, no tenés idea de lo que puede sentirse perder a uno, no tenés idea de lo que es mirar a los ojos a tus papás y saber que nunca más van a sonreir de la misma manera, no tenés idea de lo que es no tener ganas de levantarse, de comer, de vivir, y realmente no te lo deseo".