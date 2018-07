La historia de Claudia Sobrero, la mujer que más tiempo pasó tras las rejas en la historia argentina

Queda aún por saber cuántos años pasará tras las rejas Nahir Galarza. Hasta ahora, al triste récord de la mayor cantidad de años tras las rejas para una rea mujer lo tiene Claudia Sobrero, quien salió en libertad en el 2012 luego de 27 años presa.

Sobrero poco tiempo después de ser detenida.

La mujer, hoy de 55 años, entró a la crónica criminal argentina como coautora del brutal doble crimen del dibujante y caricaturista Lino Palacio, creador de tiras como Avivato, Don Fulgencio y Ramona, y de su esposa Cecilia Pardo de Tavera.

En 1982, Sobrero comenzó una relación romántica con Jorge, sobrino nieto de Palacio. Sin trabajo y acuciada por la necesidad de financiar su adicción a las drogas, convenció a su pareja de orquestar un robo a la casa del artista. Así, ambos se hicieron con un botín de casi 10 mil dólares.

Violencia espeluznante

Tiempo después, ya separada de Jorge, Claudia decidió aprovechar el juego de llaves que aún poseía para volver a asaltar la casa de Palacio, esta vez junto a su nueva pareja, el chileno Oscar Gómez Muñoz, y un amigo de éste, Pablo Zapata.

Lino Palacio, una de las víctimas del crimen.

El trío de ladrones estaba convencido de que el dibujante y su esposa estaban de viaje en Mar del Plata. Sin embargo, al entrar, se toparon con que ya habían regresado: Sobrero fue inmediatamente reconocida por el tío abuelo de su ex novio y eso selló su destino fatal.

Palacio, de 81 años, fue golpeado en la cabeza con una plancha y luego acuchillado. Su mujer recibió un total de 16 puñaladas. Los cuerpos fueron hallados al día siguiente por la hija del matrimonio.

Sobrero poco antes de salir en libertad.

Cinco días después, Sobrero fue detenida en Tucumán cuando a un policía le llamó la atención su llamativo atuendo: llevaba un sombrero de cowboy y zapatillas rojas. Al percatarse de que portaba una cédula falsa, la interrogó y ella admitió ser la prófuga que buscaba todo el país. "Sí, ya sé. Me buscan por el asesinato de Lino Palacio. Vamos", le dijo fríamente al agente.

"Mi familia nunca estuvo"

"Antes de que me condenen, el fiscal me dijo: 'te vas a ir en libertad 48 horas después de muerta'. Pensé, 'mierda, yo de la cárcel me largo, como sea'. Apenas pude, me fugué", relató Claudia en una entrevista con Cosecha Roja poco antes de quedar libre.

Y, efectivamente, en 1986 se convirtió en la primera mujer en escaparse del Complejo Penitenciario de Ezeiza, aunque fue recapturada poco después. Obtuvo la libertad condicional en el año 2000 y luego volvió a la cárcel luego de otro robo.

Portadora de HIV, es madre de dos hijas y tiene dos nietos. "Con 25 años en cana perdiste todo. Mi familia nunca estuvo. Tengo una hija que hace 25 años que no veo. La otra quedó bajo el ala de mi vieja, que es una hija de re mil puta", señaló en su diálogo con Cosecha Roja.