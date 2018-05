La madre de Candela no cree en la versión del fiscal y denuncia: "A mi hija la robaron para cambiarla por droga"

Este lunes, Héctor "El Topo" Moreyra se negó a declarar este lunes ante el fiscal de Morón Mario Ferrario, quien lo acusa de ser uno de los protagonistas principales del secuestro y muerte de Candela Sol Rodríguez. Su abogado, Sergio Doutre, se llevó una muestra de los avances del fiscal Ferrario, para quien el crimen de la nena fue una venganza narco contra "Juancho" Rodríguez -el padre de Candela- orquestada por Miguel "'Ángel "Mameluco" Villalba.

Candela tenía 12 años.

Según figura en la causa, "En horas de la tarde, aproximadamente a las 15:30 del día 22 de agosto del año 2011, encontrándose Candela Sol Rodríguez, por entonces de 11 años de edad, en la esquina de su domicilio -Caseros y Bustamante de Villa Tesei, partido de Hurlingham- fue abordada violentamente por tres sujetos", arranca el relato del fiscal.

"La ingresaron contra su voluntad a una camioneta marca Ford, modelo Ecosport, color negra, con la patente trasera cubierta cuyo dominio posterior pudo determinarse, el que resultó ser FLA 198, que para ese entonces se encontraba registrada a nombre de Alicia del Carmen Cádiz, concubina del teniente primero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Sergio Fabián Chazarreta y sobrina de Héctor Moreyra".

Pero Carola Labrador cree que esta explicación está armada. "El fiscal es un payaso que quiere involucrar al papá de Cande en una trama de droga, policías y política que nada que ver con él. Pero deberá demostrarlo. El papá de mi hija estuvo preso por piratería del asfalto, pero ya cumplió la pena y listo, ya se terminó. No hay ni una prueba que lo vincule a esta gente de la que habla el fiscal”, expresó Labrador.

Mientras la Justicia sigue armando el rompecabezas de este atroz secuestro, abuso y asesinado, la mamá de Candela armó su teoría sobre qué pasó ese día. Según ella querían vender a su hija o intercambiarla por droga. "Ese maldito 22 de agosto Cande estaba en esa esquina y la vieron linda, ella era alta, parecía más grande y se la llevaron. La cuidaron, le dieron de comer. Creo que la búsqueda era cambiarla por droga. La tuvieron 9 días, la levantaron porque la vieron. Podría haber sido cualquier chica. En esa zona solían secuestrar a jóvenes. Luego la mata Bermúdez , después de abusar de ella. Así creo que fueron las cosas", resumió con dolor.

Labrador no cree que con la nueva línea de investigación para tratar de encontrar al autor intelectual del crimen de Candela, ocurrido en noviembre de 2011, se llegué a la verdad de lo que sucedió.

“Nunca en Morón estuvieron encaminados con la causa. Son todos una mafia enorme. Desde Tavolaro, pasando por Rapazzo, Nieva Woodgate”, contó.

"Arman mentiras. Están todos con la mafia de la Policía. Yo busco la verdad, pero ellos la inventan. A Candela la dejaron morir desde Scioli para abajo. Quiero que ahora demuestren lo que dicen del papá de Candela" sumó.

Carola está mal, angustiada y a eso se le suma el dolor de la pérdida y el cansancio de los años de lucha por Justicia. "A mi me defraudaron hace mucho. Cuando terminó el primer juicio, en el que condenaron a Bermúdez, fueron seis meses en los que terminé con tratamiento psiquiátrico y será de por vida. Toda la familia está mal", dijo y repasó algunas de las frases que le dijeron horas después de velar a su hija.

"Tuve que soportar que me dijeran que como era rubia y no tenía olor a lavandina iba a tener suerte. Dijeron que vendía droga, pero revisaron hasta el baño de mi casa y no encontraron nada. De mi hija dijeron que era una atorranta. Quisieron armar algo que no es. Hace siete años que digo lo mismo y no le tengo miedo a nada porque sé que no miento. Son muchos años de aguantar y creo merecer algo de paz. Para disfrutar de mis hijos y llorar a mi hija tranquila", pidió.

Para terminar, la mujer aseguró que luego reclamará ante la Justicia que pese a ser víctima nunca fue tratada como tal. "Aprendí muchísimo de todo este mal que me tocó hacer esto. Lucho por mi hija y lo seguiré haciéndolo. Pese a que no me dejen entrar en las indagatorias, mi abogado Fernando Burlando está haciendo todo para revertir eso. Otra traba para complicarnos pero no podrán detenernos. Y ya nos encargaremos de reclamar que nunca me trataron como víctima y yo perdí a mi hija. Me la sacaron, la abusaron y la mataron", finalizó.

PRÓXIMAS INDAGATORIAS

Las indagatorias ordenadas para la semana próxima apuntan a dar respuesta a las preguntas que surgieron luego del veredicto que se dictó en septiembre de 2017 y por el que fueron condenados a la pena de prisión perpetua Hugo Bermúdez, de 59 años, y Leonardo Jara, de 37, por ser considerados coautores del delito de “privación ilegal de la libertad, seguida de muerte”. El tercer acusado, Fabián Gómez, fue condenado a cuatro años de prisión como “partícipe secundario de privación ilegítima de la libertad”.