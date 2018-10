La madre de Sheila reclamó que investiguen a la actual pareja del padre de la niña

Yanina se mostró sorprendida al enterarse del rol de los tíos de la niña acusados por el crimen. También sostuvo que todavía no pudo reconocer el cuerpo.

La madre de Sheila Ayala, Yanina, rompió el silencio después de que el caso por el homicidio de la niña de diez años comenzó a centrarse en sus tíos Leonela Ayala y Fabián González Rojas. En declaraciones a la prensa desde la puerta de su casa contó que todavía no pudo ver el cuerpo de su hija. “No me dejaron reconocer el cuerpo”, manifestó.

Yanina, la madre de Sheila, pidió que investiguen a la novia de su ex pareja.

Asimismo consideró que su hija nunca debió haber pensado de que sus parientes iban a intentar asesinarla. “Sheila se quiso defender. Nunca habrá pensado que el tío se le tiró encima. Andá a saber que le habrá hecho”, dijo para después aclarar que todavía no tiene mucha información del caso.

Por otro lado contó que, como Sheila iba de forma asidua a la casa de sus tíos para jugar con su prima, la coartada de Leonela para buscar desligarse del hecho no puede ser tenida en cuenta. “No se pudo desligar el crimen. Ella también estuvo. Cuando dio testimonio acá el marido estuvo en todo momento con ella cuando hablaba. En un momento hasta le saca los auriculares para que no escuchen lo que ella iba a decir”, agregó.

La niña de diez años asesinada por sus tíos.

Yanina también salió en defensa de su ex pareja y padre de Sheila; manifestó que nunca vio que la niña llegará con golpes a su casa y que tampoco estaba al tanto de las riñas de gallos que él realizaba. No obstante ello apuntó contra la actual novia de su ex pareja. “Busquen a la pareja del papá”, propuso.