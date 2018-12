La mamá del nene asesinado en Tolosa contó cómo fueron las horas de encierro con su ex, el asesino

Soledad Marcos, la madre de Ciro Peñalba el nene de 10 años asesinado de 16 puñaladas, relató ante la Justicia cómo su ex pareja, Juan Cruz Chirino, había amenazado varias veces con matarlo y hasta contó cómo fue que se lo comunicó, mientras estaban atrincherados, en su casa de Tolosa, en la localidad bonaerense de La Plata.

El crimen ocurrió a las 6 de la mañana cuando el hombre mató a Ciro de 16 puñaladas mientras dormía. Soledad se secaba el pelo en el baño cuando vio una sombra que se acercaba. Cuando giró el rostro sintió un destello que le quemó la cara. Chirino le había disparado sin decir una palabra. La mamá de Ciro quedó tendida dentro del sanitario y trabó la puerta con su cuerpo mientras veía cómo corría sangre por el rostro.

Soledad Marcos publicó una carta en su cuenta de Facebook después de declarar ante la Justicia.

“Te maté a tu hijo. Ahora me la vas a pagar”, le dijo Chirino después del homicidio de Ciro. Ella comenzó a gritar y a pedir ayuda. La madre de Soledad, ante esta situación, llamó al 911 y escapó de la vivienda junto a otros tres menores que había dentro, los hijos de Marcos y Chirino. “Juan Cruz tenía celos de Ciro, porque era hijo de otro hombre. También me controlaba todo el tiempo. Teníamos muchos problemas en la pareja”, contó la mujer, que remarcó que lo denunció dos veces, una en 2015 y la otra en 2017, por violencia de género pero que no continuó con el proceso debido a que le prometió que iba a cambiar.

Marcos agregó además que dos días antes del crimen recibió un mensaje de Whatsapp de Chirino en donde la amenazó con matarla a ella y a Ciro. Después del crimen, y ante la inminente entrada del Grupo Halcó00n en la residencia para detenerlo, Chirino se disparó en la cabeza y falleció camino al hospital.

Una de las últimas fotos familiares de la pareja con sus hijos.

Marcos escribió una carta a forma de despedida de Ciro que publicó en su muro de Facebook en donde le llegaron varios mensajes de aliento.

“Ciro era la persona más increíble que puede existir, siempre con una sonrisa, siempre jugando, fanático de los jueguitos y de sus amigos. Siempre preocupado por los demás, siempre preocupado de mí y de sus hermanitos”, escribió la mamá que recibió un tiro en el pómulo por parte del asesino. “Dulce, amoroso y feliz. No se merecía esto, que un animal psicópata le arranque su vida y por eso la mía y la de mi familia. No tengo consuelo para este dolor”, escribió Soledad, quien ante la policía declaró que había vuelto con él porque pensaba que iba a cambiar.

Lo había denunciado años antes por violencia de género. “Mi amor, mi bebé más grande, mi compañero de vida. El que me enseñó a ser mamá y el que me llenó la vida siempre de amor. Siempre vas a estar presente en cada uno de nosotros, en sus amigos, en mi familia, y sobre todo en sus hermanos y en su papá que es una excelente persona”, escribió al referirse a David Peñalba, su ex pareja.“Lucharé en su memoria. Mi amor por vos siempre Ciro. Te amo”, concluyó la mamá en su carta.