Las pericias toxicológicas confirmaron que Natacha Jaitt había consumido cocaína y alcohol

Cocaína y alcohol; eso había consumido la mediática Natacha Jaitt la noche de su muerte de acuerdo con las pericias toxicológicas que se realizaron en el marco de la causa que investiga las causas del fallecimiento de la ex participante de Gran Hermano España.

Jaitt falleció el pasado 23 de febrero en el salón de fiestas Xanadú. Las declaraciones de las personas que estuvieron esa noche sostenían que hubo no sólo consumo de alcohol sino de diferentes drogas.

Para la familia de la ex modelo ella habría sido envenenada pero los estudios no arrojaron tales resultados y que no tomaba cocaína porque estaba medicada.

La mediática falleció producto del combo de cocaína, alcohol y una patología cardíaca existente.

No obstante ello desde la defensa desde el primer momento se especuló con que a Jaitt, que se encontraba recuperada de sus adicciones, habría consumido cocaína sin darse cuenta, posiblemente diluida en alguna bebida o llegado el caso la habría probado con los dientes solamente.

El dato central del informe es que confirmó que ante la presencia de una falla cardíaca, anterior al momento de su muerte y que data de larga data, más el consumo de cocaína y de alcohol (tenía 0,7 en sangre) se creó un cocktail que terminó con la vida de la mediática.

Disconformes con los resultados de las pericias en el marco de la investigación de la muerte de Natacha Jaitt, su hermano Ulises y el abogado Alejandro Cipolla señalaron que no descartan pedir la exhumación del cuerpo de la mediática. Tampoco descartaron que la cocaína hubiera ocultado algún veneno.

De todos modos, los estudios toxicólogicos no encontraron otra sustancia que podría haber provocado la muerte de la modelo.

La familia de Jaitt quiere exhumar el cuerpo.

En diálogo con Nosotros a la mañana, el letrado explicó que luego de asesorarse con varios peritos determinaron que en la autopsia no se tomaron muestras de cabello.

"Es probable que pidamos la exhumación para extraer, como marca el protocolo, 100 gramos de cabello porque ahí se puede notar todo", agregó. "Hay venenos que no quedan rastros ni en sangre ni en las vísceras, que sí están en el cabello. Inclusive se puede si ella era adicta".

¿Nueva autopsia?

Vale recordar que según la autopsia, Jaitt murió a causa de una falla cardíaco-respiratoria y su cadáver no presentaba signos de violencia. Paralelamente, los análisis toxicológicos arrojaron que Natacha consumió cocaína.

"Hay un montón de medicamentos o venenos que se licúan en la sangre", advirtió Cipolla subrayando al mismo tiempo que ni él ni Ulises están "buscando que haya sido un homicidio".

"Se realizó una autopsia normal, que se utiliza para para cualquier víctima de un delito violento y no algún tipo de delito organizado", agregó aclarando que busca que se aplique el método "que se usa en el Poder Judicial de la Nación, que es muchísimo más completo".