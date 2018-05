Las pruebas que determinaron el procesamiento y la prisión preventiva para el futbolista Jonathan Fabbro

El juez Santiago Quian Zavalía oficializó hoy el procesamiento al ex jugador de Boca y de River Jonathan Fabbro por el abuso sexual agravado por el vínculo que tuvo como víctima a su ahijada desde los 5 hasta los 11 años.

Fabbro fue detenido el 20 de diciembre del 2017.

Paralelamente, la Justicia ordenó que Fabbro continúe detenido en el penal de Ezeiza hasta el inicio del juicio oral y le impuso un embargo de 3 millones de pesos.

Fabbro fue detenido a fines de diciembre del año pasado en el estado mexicano de Puebla y extraditado. Luego de declarar durante más de seis horas en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción 32 y de declararse inocente, quedó detenido.

"Tenía miedo"

La víctima ofreció su declaración en cámara Gesell en octubre del 2017 luego de que su familia denunciara el abuso al descubrir una serie de chats entre la niña y Fabbro.

Fabbro acosaba a la víctima también mediante chats.

"Yo me dejé, le dije a todo que sí, cuando me besa, como si fuera mi novio, porque tenía miedo a que me hagan algo", le había relatado la víctima a su madre, detallándole además que el futbolista la manoseaba en sus partes íntimas y la forzaba a practicarle sexo oral.

La resistencia de la niña a ceder a las presiones de Fabbro era evidente.

Además del relato de la menor en cámara Gesell y del peritaje psicológico que apoyaría su verosimilitud, en la causa también constan como prueba los chats en los que Fabbro acosaba a la niña y le pedía que le enviara fotos. "Pedile esas cosas a tu novia", puede verse entre las respuestas de la víctima. "No da. A mi novio tampoco le mando fotos así".