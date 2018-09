Las últimas palabras del carnicero antes del veredicto: "Lo que pasó yo no lo quise hacer"

Luego de cuatro jornadas consecutivas, este jueves el tribunal compuesto por 12 jurados populares definirá si el carnicero Daniel "Billy" Oyarzún, de 39 años, atropelló intencionalmente a Brian González, el ladrón que le robó en su carnicería de Zárate el pasado 13 de septiembre de 2016.

Antes de que se sepa la condena que recibirá, el acusado pidió decir sus últimas palabras, y conmovido hasta las lágrimas, le pidió a los jurados que lo "dejen disfrutar" de su hija y de su trabajo.

En instantes se conocerá el veredicto del juicio contra el carnicero Daniel Oyarzún.

"Confío en la justicia. No soy un asesino como todos me marcan. Lo que sucedió no lo busqué", sostuvo mientras miraba a los ojos a las 12 personas que van a decidir su futuro esta tarde, cuando digan el veredicto final del juicio.

"Les pido que me dejen disfrutar de mi hija y trabajar. Es lo único que quiero", dijo mientras se secaba las lágrimas.

El hecho ocurrió el 13 de septiembre de 2016.

En sus alegatos, la fiscalía solicitó que sea condenado por exceso en la legítima defensa, la querella pidió el homicidio simple, y la defensa del acusado solicitó su absolución.

Ricardo Izquierdo, el abogado de Oyarzún, sostuvo que existe un plan criminal dentro de la cárcel para asesinar al carnicero si queda preso, por lo que argumentó ante el tribunal que el otro ladrón que sobrevivió al robo en la carnicería es quien está la frente de esta macabra idea.

La familia de la víctima dijo que Brian González no era un ladrón.

Por su parte, el padre de González, Horacio, dijo que confía en la Justicia, y que su hijo era un chico excelente. "El se había casado, tenía su familia, se estaba haciendo su casa. Como se había quedado sin trabajo me lo traje conmigo", contó.

"Yo te digo que Brian era muy dócil, no puedo entender qué estaba haciendo ahí. Era muy miedoso. Un pibe muy bueno", cerró.