"Me mandé un moco; se me salió la cadena": los chats entre el asesino de Tolosa y un amigo

El hombre que mató de un disparo a su hijastro de 10 años e hirió de gravedad a su pareja y madre del niño, luego de permanecer atrincherado en su casa por nueve horas, le confesó a un amigo poco antes de quitarse la vida que se había “mandado un moco” al asesinar al nene.

Chirilo junto a Soledad, en el comienzo de su relación. Foto Facebook.

“Me mandé un moco. ¿Qué escuchaste?”, se puede leer en las conversaciones a través de WhatsApp entre Juan Carlos Chirino y uno de sus amigos. En ese momento, el hombre se mantenía atrincherado en la habitación de la vivienda del barrio platense de Tolosa.

Cuando el amigo le dijo que tenía que entregarse, Chirino le contó que estaba “encerrado en una habitación" y que afuera estaba “el Grupo Halcón". "Un quilombo, se me salió la cadena. Me empezó a maltratar hace un rato a la mañana y no di más, vieja (sic)”, escribió.

Además, en relación a su pareja le cuenta al amigo una supuesta infidelidad de la mujer y, ante la insistencia para que se entregue, le pregunta: “¿cuánto me toca por ésta? 25 años? Tranquilo, necesito pensar”, se puede leer en los chats a los que tuvo acceso BigBang.

Chirino asesinó este lunes de 16 puñaladas a su hijastro de 10 años. Todo comenzó hoy minutos antes de las 7 de la mañana en el domicilio situado en las calles 116 y 529, donde Chirino (27) atacó a puñaladas al hijo de su pareja, identificado por la policía como Ciro Peñalba (10).

Tras matar al niño, el atacante baleó a su pareja, Soledad Andrea Marcos (32) y luego se encerró en una habitación con el arma, por lo que debió intervenir el grupo especializado Halcón de la Policía Bonaerense.

Los policías rescataron a la mujer herida y la trasladaron en una ambulancia al Hospital Interzonal San Martín, de La Plata, donde permanece internada pero fuera de peligro ya que la bala le rozó el pómulo.

Tras el hecho, Chirino se atrincheró en una de las habitaciones de la casa con su arma y a partir de ese momento se inició la negociación con los mediadores del Grupo Halcón que intentaron que se entregara a la policía por más de nueve horas.

Pero cuando el personal del grupo Halcón estaba a metros de la habitación, se escuchó una detonación y al entrar en la habitación se constató que el hombre se había disparado en la cabeza.

Una ambulancia del Same que estaba en el lugar lo trasladó en grave estado al Hospital San Martín de La Plata, pero murió en el trayecto producto de las graves heridas.