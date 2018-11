"Me metió la mano adentro de la calza": las otras víctimas del violador de Junín y los chats con los que acosaba

Nicolás Tallone, detenido en Junín por violar y golpear brutalmente a una adolescente de 16 años, al parecer tenía un historial previo de acoso a menores de edad.

Tallone tiene un largo historial de acoso.

El joven de 26 años se desempeñaba como relacionista público del boliche Brook y, de esa manera, captaba chicas a quienes les enviaba mensajes insistentes e incluso perseguía personalmente.

La conducta de Tallone se desprende de varios chats suministrados a BigBang, y de otros que un grupo de adolescentes de Junín publicó en una cuenta de Twitter (@niunamenosjunin) creada hoy para denunciar el accionar del acusado. Desde esa cuenta, además, se está organizando una marcha esta noche a las 20 en la Plaza 25 de Mayo en Junín para pedir justicia.

Indicios previos

"¿Querés venir al depto?", pregunta el abusador en un mensaje de WhatsApp enviado a una menor. Ante la negativa de la destinataria, comienza a insultarla. "Me seguís boludeando. Ya fue, no me vengas con más pavadas. Sos enferma", escribió.

Uno de los chats suministrados por las denunciantes.

"Te mandaba para ir a hacer el sexo", le señala Tallone a otra joven que decide no responderle. Una vez más, el joven reacciona violentamente. "Ortiva, ¿por qué te hacés rogar? Vení, haceme un pete", puede leerse en los mensajes posteriores.

Tallone reaccionaba violentamente ante las negativas de las chicas acosadas.

"Jamás creí que Tato haría esto", relata mientras tanto una adolescente en un mensaje enviado a @niunamenosjunin. "Me decía cosas por mensaje muy raras, como 'vení a dormir a casa', 'te ayudo a bañarte'".

Otro caso claro del abuso de Tato Tallone. A la chica que se animó a mandar esto le pedimos por favor que vaya a declarar, es importante que sepas que podes declarar como testigo protegido. POR FAVOR necesitamos de tu testimonio para que nunca más le vuelva a pasar a nadie. pic.twitter.com/jKygf8kksZ — JUNTAS���� (@niunamenosjunin) 6 de noviembre de 2018

"Me metió la mano adentro de la calza y me dijo al oído 'qué hermosa se te ve'", agrega otra joven. "Le saqué la mano con bronca e impotencia mientras los amigos se reían de lo que me había hecho".

"Me dejó encerrada", relató una joven.

Una denunciante, por su parte, contó que Tallone la dejó encerrada con una amiga porque se negaron a tener sexo con él. "Agradezco haber encontrado una llave y haber vuelto sana y salva a casa", escribió.

Finalmente, otra denunciante asegura en un mensaje obtenido por BigBang, que momentos después de la violación que lo terminó llevando a la cárcel, el acusado quiso contactar a otra joven.