"Me tiene cansada": el mensaje de la joven asesinada por su ex horas antes del femicidio

La pequeña y tranquila localidad de Presidente Derqui, en el partido de Pilar, fue escenario el sábado de un violento femicidio: una mujer fue asesinada por su ex novio, quien luego se suicidó.

Roxana tenía 33 años y cinco hijos.

La víctima, Roxana Galeano, se desplazaba en bicicleta luego de salir de su trabajo en un country cuando fue interceptada por Marcelo Cativa, quien la apuñaló cinco veces con un cuchillo de cocina.

El asesino escapó al instante y, mientras era buscado por la Policía -que incluso utilizó un dron en la pesquisa-, se arrojó al paso de una formación del ferrocarril Belgrano Norte, a metros de la estación Manuel Alberti, y fue atropellado.

"Me tiene cansada"

Galeano tenía 33 años y cinco hijos, y se desconoce aún si había denunciado previamente a Cativa por violencia de género. Allegados a la víctima sostuvieron que ella había finalizado la relación meses atrás y que él pretendía insistentemente retomar el contacto.

Marcelo Cativa se quitó la vida luego del femicidio.

"Anoche me dijiste: 'Ojalá que este hijo de puta no venga a romperme las pelotas, me tiene cansada, no entiende que ya todo terminó'", escribió en ese sentido una amiga de Roxana en Facebook al enterarse de la muerte.