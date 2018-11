Mentiras, lesiones que podrían haber sido causadas por Sheila y un colchón: las pericias que complican a la tía

Un colchón, lesiones en los brazos y contradicciones en su declaración con tinte "mitómano". Avanza la investigación por el homicidio de Sheila Ayala, la nena de diez años asesinada en San Miguel. El resultado de las últimas pericias dejó en jaque la coartada de Leonela Ayala, tía de la víctima e imputada por el crimen junto a su marido, Fabián González Rojas. El reporte del perito médico oficial y la historia detrás del colchón que apareció sobre el cuerpo de la nena.

Sheila Ayala murió estrangulada. Tenía diez años. Sus dos tíos fueron imputados por el crimen.

Una de las pericias que más complica a Leonela es la elaborada por Fernando Martínez, el perito médico oficial de la causa. Según el documento al que pudo acceder BigBang, las lesiones que presentaba en sus brazos Leonela al momento de su detención “podrían ser producto de la defensa de la víctima (Sheila) dada la dimensión de sus dedos, como también el tamaño y forma de agrupación de las lesiones en el miembro superior hábil de la imputada”.

De la conclusión del perito se desprende que Leonela podría haber participado del ataque a su sobrina de diez años, pese a que el análisis de los restos subungueales (material extraído de las uñas de la nena) descartó la presencia de material genético de la imputada. Además, el perito precisó que las lesiones que se detectaron en sus brazos al momento de la detención, que tuvo lugar el jueves 18 de octubre, fueron causadas cuatro o cinco días antes. Es decir: coinciden con el día en el que desapareció la nena.

El reporte del perito médico que asegura que las lesiones podrían haber sido causadas por Sheila.

En su conclusión, elevada en las últimas horas al fical de la causa, Gustavo Carracedo; el médico descarta de modo categórico que las lesiones respondan a una reacción alérgica, tal como explicó Leonela tanto en la ampliación de su declaración indagatoria, como durante el control médico. “La imputada refirió que las lesiones vistas eran un 'sarpullido', lo cual es incompatible ya que no se evidencian lesiones recientes o antiguas de rascado; lo que impresiona rasgo mitómano”. El perito, además, sugirió al fiscal la realización de una pericia psicopatológica de la imputada, medida que se realizó el lunes 26.

En efecto, según la declaración a la que tuvo acceso BigBang, Leonela insistió en que las lesiones en sus brazos respondían a una reacción alérgica que también había afectado a uno de sus hijos. “Son de una alergia que me dio. Me dijeron que podían ser de un bichito que había en el acolchado. Hace un tiempo también le salió en la espalda a mi bebé”.

Otra de las contradicciones que se desprenden de la declaración de la imputada tiene como protagonista al colchón debajo del cual se encontró el cuerpo desnudo, estrangulado y embolsado de Sheila. En su primera versión de los hechos, la mujer aseguró que el colchón estuvo en su balcón hasta el miércoles 17, un día antes del hallazgo del cuerpo.

El colchón que se encontró cerca del cuerpo de Sheila era de sus tíos.

Sin embargo, en las últimas horas se incorporaron al expediente grabaciones realizadas el martes 16 por el móvil de Crónica Televisión en el que se constata que el colchón ya no estaba en el balcón, tal como había precisado la imputada. En efecto, Leonela cambió su versión de los hechos en la ampliación de su indagatoria y precisó que el mismo había sido arrojado por su marido el lunes “a las nueve de la noche” a la medianera.

Las imágenes televisivas que comprueban que el colchón ya no se encontraba en el balcón el martes.

El dato no es menor. Una de las preguntas que se hacen los investigadores es dónde se escondió el cuerpo de la nena, dado que la data de muerte coincide con el día de su desaparición y el lugar en el que se encontró el cuerpo cuatro días después ya había sido rastrillado por la Policía el mismo lunes por la mañana.

“Lo había cambiado porque una de mis hijas se mea y estaba muy perjudicado. Lo dejé al costado de casa. Estuvo mucho tiempo ahí. Le pedí (a González Rojas) que lo tirara, pero no lo hizo. El lunes por la noche me dijo: 'Lo tiro porque queda mal'. Yo lo usaba como portón para que el nene no se me vaya a la escalera”, explicó la imputada.

Se incorporaron las imágenes televisivas como prueba.

¿Pudo el tío de Sheila haber descartado el cuerpo junto al colchón? ¿Alguien lo ayudó? ¿Qué vio su mujer? “No le pedí que tirara el colchón, lo hizo solo. No me asomé a ver qué había tampoco, pero sí me acuerdo que tenía mucho olor. Vi que lo tiró solo, no lo ayudó nadie”, precisó Leonela.

Fabián González Rojas y Leonela Ayala: los dos imputados por el homicidio.

Al momento, la tía permanece en libertad condicional y con custodia, después de que denunció haber recibido amenazas de muerte durante su estadía de 30 días en la Alcaidía Departamental III de La Plata. Sin embargo, sigue imputada por el delito de “homicidio agravado por alevosía” y bajo la lupa del fiscal, quien insiste en que Leonela y su marido “idearon un plan común para causar la muerte de Sheila”.