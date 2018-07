Miguel Ángel Pierri analiza lo que dijo Pity: "Si sostiene su declaración, le resolvió un paso a la Justicia"

"Yo lo maté". La frase la pronunció Cristian Pity Álvarez en el momento de entregarse junto a su abogado en Villa Lugano, luego de más de 24 horas prófugo acusado por el homicidio de un hombre cometido en la madrugada del jueves. Ante las cámaras admitió: “Yo fui el que disparó, yo lo maté, era entre él y yo”. Luego contó que no eran amigos y que lo mató en defensa propia. Consultado por BigBang, el abogado Miguel Ángel Pierri analizó las declaraciones del cantante.

El letrado analizó las consecuencias de los dichos del rockero.

“Lo del Pity es una secuela de actos anteriores que anunciaban el escenario de hoy. Así tenemos adictos que conducen autos y ponen en peligro a la ciudad y como otros que andan armados y que matan personas. La contradicción de la alta y baja suciedad, no de la sociedad”, reflexionó.

En cuanto a las declaraciones, el letrado sostuvo que pese a que el rockero explique y fundamente sus acciones ante los medios, lo que vale es lo expresado ante la Justicia. “El espacio natural para declarar es ante el Fiscal. De sostener su declaración, acaba de resolverle a la Justicia la autoría del hecho”.

"El espacio natural para declarar es ante el Fiscal"

Pity en el momento de la entrega.

En otra parte de la confesión mediática, Pity explicó que Díaz no era su amigo y que el crimen no ocurrió por "un tema de drogas". "Él era un pibe que choreaba y no sé. No era un tema de drogas. No éramos amigos, nada que ver. Lo maté porque si no me iba a matar él", fue la versión de los hechos según Álvarez.

Sobre esto mismo, Pierri dijo: “Ahora la defensa deberá probar que el hecho ocurrió en legitimidad de la misma, es decir, si como quiere decir él que recibió un ataque ilegítimo y respondió a eso. Creo imposible que se valore una legítima defensa. Desde el vamos, tenemos una víctima desarmada y no existe la respuesta proporcional que la ley postula para la legitima defensa”.

Por otro lado, el letrado sumó que ahora el cantante deberá ser profundamente analizado por estudios y controles psiquiátricos y psicológicos.

“Ya la Justicia en el 2010 había anunciado su peligrosidad y casi su imputabilidad. Ese es el escenario de hoy. La Justicia responsablemente debe estudiarlo. Que es peligro para si o para terceros, no caben dudas”.

El músico, antes de que sea llevado por oficiales de la comisaría, llegó a decir: "Sí, yo fui el que disparé. No vengo a declarar, vengo a decir lo que pasó. Lo maté porque era entre él y yo, creo que cualquier animal haría lo mismo”.

Esta confesión es el comienzo de una investigación que para Pierri podría generar una condena de entre 8 a 25 años, en caso de encontrarlo imputable, aunque reveló lo que ocurrirá antes de llegar a esa instancia.

"Si lo encuentran imputable la condena será de entre 8 a 25 años"

“Pity puede declarar en los medios o donde sea, pero lo que valdrá es lo que diga en la declaración indagatoria es lo único que se tiene en cuenta. Y si lo encuentran imputable la condena será de entre 8 a 25 años. Pero antes de llegar al juicio habrá un largo camino por los consultorios psiquiátricos”, finalizó.