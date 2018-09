Misterio y muerte en Ciudad Universitaria: encontraron un cadáver con sus documentos en la espalda

Apareció un hombre sin vida de 56 años en la reserva ecológica de Ciudad Universitaria. A pedido de dos personas de la comunidad hippie que vive en la zona, un móvil de la comisaría 13B se acercó al lugar junto a una ambulancia del SAME. Una vez que constataron que el hombre estaba fallecido, iniciaron los procedimientos de investigación.

Algunos de los detalles que adelantó la Policía de la Ciudad es que encontraron el DNI y tarjetas de legitimo usuario y tenencia de un arma de fuego en su espalda. Las autoridades se contactaron con la esposa del hombre. En su relato, la mujer detalló que había empezado a trabajar ayer como empleado de una empresa de seguridad y a las 16 horas había llegado a su domicilio de trabajar.

La mujer dijo que no tiene información del trabajo de su pareja, pero recordó que a las seis de la tarde le dijo que iba a salir a tomar aire y no regresó más. No queda claro qué hacía en el lugar, tampoco sufría adicciones. Si bien solía ir a correr a la mañana o en la noche, el cadáver no vestía ropa deportiva. Asimismo, la mujer reveló que su pareja tenía un arma, pero que no sabe dónde la guardaba.

En el lugar del hallazgo, luego de mover el cuerpo y finalizadas las pericias fue secuestrada una vaina servida calibre 9 mm, que se hallaba a 30 centímetros del cadáver.

Hasta el momento no es posible establecer con claridad lo que ocurrió. Los peritos trabajan sobre dos hipótesis. Una teoría es que se habría suicidado y luego alguna persona habría robado el arma. Otra línea de investigación sostiene que fue asesinado, dado que es llamativo que el cadáver tenga sobre su espalda los documentos.

Tras el hallazgo de la vaina en el lugar, personal de investigaciones volvió a convocar a personal de Unidad Criminalística a fin de realizar dermotest sobre la mano del fallecido para comprobar si hay restos de pólvora. Dichas muestras ya están a disposición de la Justicia para ser analizadas.