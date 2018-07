Murió "Pimienta", uno de los condenados por la salidera a Carolina Píparo

Hace cinco años, Miguel Ángel "Pimienta" Silva había sido condenado a perpetua junto a otros cuatro cómplices por la fatal salidera bancaria de 7 y 42, en la que Carolina Píparo recibió un disparo que derivó en la muerte de su bebé Isidro, que estaba a punto de nacer.

Hoy se confirmó que falleció dos semanas después de que el Tribunal Oral y Criminal N°2 le diera la excarcelación extraordinaria por su delicado estado de salud.

"Pimienta" había sufrido tres ACV durante su condena a prisión perpetua, por lo que estaba en silla de ruedas sin poder valerse por sus propios medios.

Debido a esto, la Justicia consideró que no estaba apto para seguir con su tratamiento dentro de una prisión ya que en la cárcel de Olmos "no justicia consideró que no estaba apto para seguir con su tratamiento dentro de una prisión ya que en la cárcel de Olmos “no cuentan con los recursos tecnológicos y servicios de enfermería necesarios para atender y paliar la condición física del causante”.

Píparo estaba por dar a luz a Isidro cuando fue tiroteado.

La condena de Silva fue confirmada el 13 de mayo de 2013, casi dos años después Tribunal de Casación Penal bonaerense emitió un fallo en el que le redujo la pena.

Las condenas de prisión perpetua tanto para Silva como para los otros cuatro imputados habían sido por el delito de homicidio “criminis causa” en concurso con robo agravado por el uso de arma apta para disparar, en el caso del niño; y tentativa de homicidio en el de Píparo.