Murió el asesino de Tolosa: se disparó en la cabeza luego de matar a su hijastro e intentar matar a su ex

Finalmente, Juan Cruz Chirino murió esta tarde, luego de haberse disparado en la cabeza. Había estado ocho horas atrincherado con un arma de fuego. Con esa arma intentó suicidarse: se disparó en la cabeza y su estado de salud era muy grave, pero murió cuando era trasladado al hospital en una ambulancia. Había causado ya un daño irreparable.

Soledad Marcos tenía el rostro lleno de sangre cuando se arrastró para llegar al teléfono y llamar al 911. Pidió ayuda desesperada. Juan Cruz Chirino, su ex pareja con la que había terminado una relación en la noche de ayer, estalló durante la madrugada. No convivían hace tiempo. Pero la mujer había decidido no volver a verlo.

Chirino llegó sin avisar y atacó con un cuchillo al hijo de Soledad, un pequeño de 10 años, Ciro Peñalba. El padre biológico del niño, Ángel Peñalba, fue alertado por el asesino minutos antes por medio de amenazas telefónicas. Según confirmaron allegados, Chirino le envió por Whatsapp mensajes en los que le aseguraba que asesinaría a Ciro.

La imagen del último cumpleaños de Ciro junto a sus amigos.

Pese al esfuerzo de Peñalba por llegar cuanto antes a la casa en donde dormía su hijo, el padre del niño chocó y volcó unas cuadras antes. Cuando logró llegar su pequeño estaba muerto.

Quienes conocen a Chirino lo describieron como muy celoso y reconocen que mantenía problemas de violencia con su pareja. Además existían discusiones familiares por diferencias con su suegra, dueña de la casa en la que desató su furia.

Chirilo junto a Soledad, en el comienzo de su relación. Foto Facebook.

Otros vecinos afirman que Soledad habría intentado retomar la relación sentimental con el padre de Ciro y que debido a ello Chirino se ensañó con el menor.

Dentro de la casa, mientras Ciro se desangraba y su mamá pedía ayuda con una herida de bala en su rostro, también estaban los tres hijos que Chirino mantiene junto a Soledad. Pero no se precisó cómo fue el procedimiento que aplicaron las autoridades para retirarlos del domicilio.

Como si fuera poco, en un primer momento se dijo que el asesino era un ex policía pero el dato fue desmentido. Chirino vendía seguros de autos y estaba iniciando sus estudios en la carrera de Abogacía.

BigBang pudo acceder al perfil de Facebook de Soledad, donde compartió imágenes de momentos con sus hijos, vacaciones y momentos de risas con los pequeños. Según los posteos, ella hace referencia a ser una mamá luchadora y empatizar con noticias sensibles. Además se muestra a favor de causas contra la violencia de género, lo que podría haberla colaborado a que inicie con mucho esfuerzo el alejamiento de un hombre que debió haber mostró signos de violencia en alguna instancia anterior.

Los niños estuvieron presentes en medio del ataque.

EL ASESINO ATRINCHERADO

Pasaron más de siete horas y Chirino permanecía atrincherado en la casa. Portaba un arma y se comunicaba con las policías por intermedio del mediador. También un vecino habló con él para tranquilizarlo y pedirle que se entregue. Hasta que se escuchó un disparo y luego ingresó el Grupo Halcón. El hombre tenía un disparo en la cabeza. Murió poco después.

"Estoy muy sorprendido como todos, recién me mostraron una foto de la chica y la conozco de verla pasar todos los días, creo que trabajaba en Capital Federal. No pensé que él podría hacer algo así. Me gustaría poder hablar con él", había dicho ante las cámaras Marcelo y las autoridades policiales lo convocaron para calmar a Chirino.

Vendía seguros y estudiaba abogacía.

Según trascendió, el hombre atrincherado preguntó cuántos años podría recibir como condena por el crimen del menor. ¿Por esta cagada, cuánto me dan? ¿Es perpetua, no?”, le preguntó Chirino a su amigo desde adentro de la casa cuando negociaban su entrega a la Policía. Se ve que hizo cuentas y terminó por matarse.