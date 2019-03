Nahir Galarza no se arrepintió y habló desde la cárcel: "Fernando pudo haber evitado todo"

En julio de 2018 Nahir Galarza fue condenada a prisión perpetua por el asesinato de su novio Fernando Pastorizzo, a quien mató de dos tiros en la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú, Entre Ríos.

Galarza fue apresada a las pocas horas del hecho, ya que ella misma se presentó en la comisaría y admitió haber cometido el crimen. Desde entonces la joven estuvo detenida con prisión preventiva en la Comisaría de la Mujer, hasta que finalmente el año pasado recibió su condena y fue trasladada hacia la cárcel de Paraná.

Ahora, después de haber estado presa más de cinco meses, Galarza rompió el silencio y decidió brindar una entrevista con el programa El Diario de Mariana, donde habló de la noche del crimen, de su relación con su novio y de cómo se siente respecto de lo que pasó.

Galarza habló desde la cárcel de Paraná.

Según reveló la asesina, a las primeras persona que le contó lo que había pasado fue a sus padres. Sin embargo, recién pudo hablar con ellos bastantes horas después del hecho, cuando la mamá de su novio la llamó para decirle que el joven estaba muerto.

"Ese día yo no podía reaccionar. Yo en la mente no tenía nada. Y si me preguntás cómo llegué a mi casa, no lo sé. No me acosté a dormir. Entré a mi habitación y me quedé quieta. Tomé conciencia de todo tres meses después, ahí me di cuenta de que Fernando había fallecido", aseguró.

Galarza dijo que siente culpa de lo que pasó.

Además, dijo que en la madrugada del crimen ella pensó que Pastorizzo estaba herido por los disparos, pero que nunca creyó que él podía llegar a morir.

"Haya sido accidental o no, la realidad es que hay una persona que falleció", dijo, al mismo tiempo que agregó que se siente "culpable" por lo que pasó esa noche, pero que la realidad es que ella no es responsable de la muerte de su novio. Según se probó en el juicio oral, ella le disparó dos veces por la espalda.

"Ese día nosotros no nos tendríamos que haber visto", sostuvo, y luego dijo que si esa noche Pastorizzo no moría, la que iba a fallecer en realidad era ella.

#NahirEnDDM | Cuarta parte del mano a mano de Nahir Galarza con Mariana Fabbiani: ¿Se siente culpable por el crimen de Fernando? �� @eltreceoficial @MandarinaTVok pic.twitter.com/Te3JUmH9Of — El diario de Mariana (@ddm_oficial) 15 de marzo de 2019

Además, dijo que piensa en él y asumió que se siente culpable por su muerte. "Más allá de todo lo que pasó con él, más allá de si se veía conmigo o no, él era una persona y tenía casi mi misma edad, y es alguien que ya no está. Eso me hace sentir demasiado culpable porque no sé qué hacer, no tengo nada para revertir la situación", dijo.

En este contexto y ante las preguntas de la conductora Mariana Fabbiana, Galarza dijo que muchas de las cosas que se demostraron en el juicio no son reales. "Lo que las pericias dicen, no fue lo que pasó. Fernando pudo haber evitado todo", aseguró.

Durante el juicio Nahir Galarza explicó que la discusión entre ella y Pastorizzo empezó en la madrugada del 29 de diciembre, después de haber tenido sexo en su cuarto.

Según su relato, las cosas se complicaron más tarde, cuando estaban en su casa y pelearon por celos. Allí el habría robado el arma reglamentaria del papá de su novia y acto seguido la obligó a subirse a su moto.

En medio del viaje la pistola se disparó, Pastorizzó quedó herido en la calle, y ella huyó de la escena del crimen sin saber que el estaba muerto. Los peritos que declararon en el juicio explicaron que la pistola nunca pudo haberse disparado dos veces en forma accidental, que es lo que sostuvo la condenado.