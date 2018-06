Nahir se negó a declarar: ¿Cuál es su estrategia para evitar la condena a prisión perpetua?

Nahir Galarza está detenida desde el 29 de diciembre, alojada en una celda de la Comisaría de la Mujer en Gualeguaychú. Realiza una rutina de gimnasia diaria, estudia para completar su carrera de abogacía y le pide a su madre que le prepare la comida. Hoy comenzó el juicio en el que está acusada de haber asesinado a su novio con el arma de su papá policía. La joven se negó a declarar pero aseguró que lo hará durante el juicio. Sin más recursos mediáticos ahora junto a sus abogados busca cómo evitar la condena a prisión perpetua.

Nahir Galarza tiene 19 años.

Antes de las 8 de la mañana y fuertemente escoltada por cuatro policías llegó Nahir a los Tribunales de Gualeguaychú para el inicio del juicio en su contra por el crimen de su novio, Fernando Pastorizzo. Una vez dentro de la Sala se negó a declarar. debido a que decidió dar su testimonió más adelante.

Aún no está claro qué ocurrió, pero de acuerdo con las pericias balísticas, queda claro Nahir asesinó a Fernando a “quemarropa”. El primer disparo fue por la espalda, casi apoyándole el arma; y el segundo fue a menos de 50 centímetros de distancia y apuntó al centro del pecho del joven.

El mensaje de Nahir para Fernando luego de dispararle.

Las versiones que brindó la joven estudiante de abogacía fueron cambiando con el correr del tiempo. Pese a sus esfuerzos, hay suficientes elementos como para que se solicite la condena a prisión perpetua, ya que se la acusa de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja con la víctima y el uso de arma de fuego. Incluso, en un comienzo del caso, la joven aseguró no estar en pareja con Fernando pero también fue desmentida su declaración.

La estrategia de la defensa de Nahir intentará que no se tenga en cuenta la primera declaración de la imputada, en la que había admitido su culpabilidad. Los abogados de la joven aseguran que acercarán al tribunal elementos que dejan en evidencia que no tuvo intención de matar y que la víctima era violenta con ella. “El fiscal no tiene cómo demostrar el dolo, nosotros sí podemos demostrar la culpa”, explicó Horacio Dargainz, letrado de Galarza y aseguró que cuentan con 6 mil páginas con detalles de hostigamiento constante que ejercía él sobre ella. A su vez, dijo que sumarán videos y audios, además de 80 testigos que declararán en las audiencias previstas hasta el 21 de julio. Entre ellos asistirá Rafael, un joven con el que se estaba viendo la joven.

LA SEGURIDAD EN EL JUICIO

Pese a que el caso comenzó, y sigue, siendo de interés social y con fuerte presencia en los medios, el juez de Garantías, Guillermo Biré resolvió a fines de abril prohibir la difusión en los medios locales, provinciales y nacionales del material probatorio o de cualquier otro que esté vinculado a la investigación. Debido a esto, la oficina de Gestión de Audiencias de Gualeguaychú determinó que habrá "reglas particulares", para la difusión del juicio y estableció un límite de público de 40 personas.

Durante las, al menos, nueve audiencias que durará el debate, está previsto que declaren unos 50 testigos propuestos por las querellas y otros 30 por la defensa de la imputada, que permanece detenida en la Comisaría del Menor.

LA INVESTIGACIÓN

Son varios los elementos que se recopilaron durante la etapa de instrucción que acreditan la autoría del crimen, como el arma utilizada que era propiedad de su padre, testigos que la vieron en las cercanías de la zona del hecho, las cámaras de seguridad de la zona, entre otros.

Más allá de cómo se dieron los hechos, está claro que Fernando cayó herido de dos balazos y Nahir lo deja tirado y se va a dormir a su casa. Pocas horas después, la madre de Fernando la llama para preguntarle si había estado esa noche con su hijo. Desesperada, la mujer le cuenta que el joven estaba muerto. Nahir lo despide con un "sentido" mensaje en las redes sociales acompañado con una foto juntos. Luego, ante la Justicia, confesaría haberle disparado. Debido a esto la querella insistirá con el agravante de "alevosía". Sobre esto, Sebastián Arrechea, uno de los abogados que representa al padre de Fernando, dijo a Clarín que consideran que el crimen fue “planificado".

Nahir y Fernando.

Por el momento, Gustavo, padre del joven asesinado prefiere no brindar notas ni entrevistas hasta finalizado el juicio oral y público. "Espero justicia", insistió en sus redes sociales ante algunos consultas o mensajes de los amigos y allegados a su hijo.

Gustavo junto a su hijo.

Hace un mes, Gustavo había posteado en su cuenta de Facebook: "Te cruzaste con un ser desquiciado, asesino, artero, criminal, que decidió cortar tus alas por el simple hecho de que no quería continuar con una relación que te hacia mal, te destruía... tu cuerpo te pasaba facturas por eso...tu familia lo sabemos".

El mensaje de Gustavo en el inicio del juicio.

Hoy posteó: "Llegó el día Nando, se que lograremos como te prometí, encerrarla por muchos años a ese "ser", agradezco a la gente que fue frente a tribunales a hacerte el aguante,y con mucha pena debo decir que los miles de acá que decían estarían ahí no fueron... es fácil a veces cuando no les toca de cerca decir, "fuerzas", "justicia" detrás de un celu y una pc...y luego quedarse cómodamente instalados siguiéndolo por tv como si fuese una novela mexicana. Quiera Dios nunca les toque de cerca...Gracias Elsa, Vero, Jonas que me han demostrado con hechos lo que con palabras decían...", finalizó