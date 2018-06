"Ni una menos": la hermana de la enfermera asesinada marchó para pedir Justicia

Marcela Coronel fue asesinada hace una semana en su casa de Longchamps. Aunque todavía no hay detenidos por el crimen, la familia de la enfermera de 33 años sospecha de su marido y padre de su hija, y por eso mismo, convocaron a marchar esta tarde al Congreso para decir "Ni una menos".

Además, la hermana de Coronel, Lorena, pidió justicia y aunque cuidó sus palabras, apuntó contra la pareja de la víctima.

Gabriel Guevara es el único imputado por el crimen de la enfermera.

Acompañada de sus familiares y de los enfermeros del Hospital Italiano, donde trabajaba Marcela, Lorena Coronel aprovechó el pedido de "Ni una menos" y se presentó en las calles Perú y Avenida de Mayo con fotos de su hermana.

"No paremos hasta que se sepa la verdad", pidió en su Facebook, al mismo tiempo que exigió que los asesinos de la enfermera "paguen y se pudran en la cárcel".

En diálogo con el programa Todas las Tardes, conducido por Maju Lozano, la joven se mostró muy apenada y reconoció que Marcela Coronel era "era muy buena y defendía mucho a la gente que quería".

Sobre esto, dijo que habló con ella por última vez el domingo a la noche y que no sospechó que algo malo le pasaba. "No sé que pasó, pero sé que actuaron en grupo, que fueron varios", sostuvo cuando le preguntaron acerca del asesinato de su hermana.

Además, sobre la relación que tenía Coronel con su marido, Gabriel Guevara, Lorena Coronel aclaró que la enfermera nunca había mencionó que el papá de su hija fuera violento, aunque sí es cierto que pasaron por muchas cosas malas juntos.

"Yo no puedo hablarte mal de Gabriel porque es el padre de la nena, pero lo único que puedo decirte es que es el único imputado y hasta que no estén los resultados del ADN no se lo va a poder detener", confirmó, al mismo tiempo que reconoció que hace un tiempo Guevara amenazó con quitarse la vida en una oportunidad que Coronel quiso dejarlo.

La familia de Coronel está al cuidado de la niña pequeña.

Por último, la joven explicó que su sobrina está al cuidado de su familia, y que en todos estos días, Guevara nunca llamó para preguntar cómo se encontraba la nena.

"Por parte de la familia de Gabriel sí recibí un mensaje preguntando cómo estaba la nena, pero de él no", dijo, y por último agregó que en cuanto a la coartada que utilizó Guevara para defenderse, la realidad es que ella nunca estuvo al tanto de que un grupo de narcotraficantes lo amenazara.