¡No me defiendas más! La defensa de Nahir pedirá que se la condene por homicidio

Restan pocas audiencias y Nahir Galarza comienza a prepararse para conocer la sentencia. Sus abogados presentarán el alegato en el que solicitan que se la condene por el delito de homicidio y que se tengan en cuenta los supuestos episodios de violencia de género que padecía por parte de la víctima.

Nahir Galarza: "Fue un accidente", dijo sobre los dos disparos.

El letrado José Ostolaza será el encargado de la exposición ante los jueces Mauricio Derudi, Arturo Dumón y Alicia Vivian, a cargo de debate oral. Se prevé que tras el alegato de la defensa, el tribunal resuelva también si extiende la prisión preventiva para Galarza (que vence mañana) hasta que quede firme la sentencia.

Luego, está previsto que el juicio oral pase a un cuarto intermedio hasta el martes de la semana que viene, cuando los jueces darán a conocer su veredicto. Por su parte, los fiscales Sergio Rondoni Caffa y Lisandro Beherán solicitaron en su alegato que se condene a Galarza a la pena de prisión perpetua por el delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo por la utilización de un arma de fuego".

Por su parte, los abogados Rubén Virué, Sebastián Arrechea y Juan Carlos Peragallo -que representan a los padres de Pastorizzo, Silvia Mantegazza y Gustavo Pastorizzo-, coincidieron con los fiscales y solicitaron la misma pena, pero le agregaron el agravante de la "alevosía".

LA DECLARACIÓN DE NAHIR

La joven acusada declaró durante casi dos horas y reiteró lo que ya había señalado en la última indagatoria que realizó durante la instrucción de la causa: insiste con que se trató de un accidente, que no era la novia de Fernando y que era víctima de violencia de género.

El hecho ocurrió entre las 5.10 y 5.15 del viernes 29 de diciembre de 2017, cuando el joven fue encontrado baleado en una calle de Gualeguaychú, al lado de su moto.

La chica relató que esa madrugada estaba en su casa con Fernando, que mantuvo relaciones sexuales con él y que, cuando se retiraban, mantuvieron una fuerte discusión durante la cual el joven la golpeó y, luego, agarró el arma de fuego que pertenecía a su padre policía, con la cual le apuntó en el estómago.

La defensa solicitará que la condenen por "homicidio".

Finalmente, de acuerdo a la instrucción realizada por el fiscal Rondoni Caffa, ambos se retiraron del lugar a bordo de la moto de Fernando y en medio del trayecto, Nahir asesinó al joven. Sin embargo, Nahir explicó que se trató de un accidente.

“Cuando llegamos a la calle de mi abuela dobló rápido y se empezó a reír. En un momento pierde el equilibrio y cuando agarró la moto con las dos manos le saqué el arma, no tengo idea cómo la agarré, y en el momento que se la saqué frenó la moto; me quedé aturdida y caímos los dos para el costado. Fue todo rápido. Se me puso la mente en blanco, me sentía nerviosa y aturdida, no sabía qué hacer. Nunca me imaginé pasar una situación así. Se me había apagado la mente”, declaró.

La joven también explicó que no mantenía una relación seria con Fernando, sino que los encuentros eran ocasionales para "tener relaciones sexuales. Nunca me planteó algo serio, yo hacía mi vida, cada uno por su lado”, dijo Nahir ante el tribunal oral.

“Yo soy la única que estuve y puedo asegurar que todo fue muy rápido y se trató de un accidente. Nunca le deseé la muerte a nadie. Yo sólo pensé en mi papá. Todos los días tengo la culpa de haberlo abandonado y que las cosas hayan pasado de otra forma. Nunca pensé pasar una situación así”, pronunció al final de su declaración.