"No me gusta que la busquen en el campo", dijo la mamá de Sofía Herrera, desaparecida cuando tenía 3 años

Sofía Herrera tenía 3 años y 8 meses cuando desapareció en el 2008 en un camping de Tierra del Fuego que recién se inauguraba. Hasta allí había llegado acompañada por sus padres y una familia amiga, quienes en un breve momento de distracción perdieron de vista a la nena y luego ya no pudieron encontrarla.

Las hipótesis de lo que pudo haber pasado son muchas, y hasta ahora, los investigadores creen que la niña aún podría estar viva, aunque tampoco descartan un final trágico. Por eso mismo, a diez años de su desaparición, este martes se reactivó su búsqueda con un nuevo operativo que se ideó en base a las declaraciones de testigos que aportaron información que no estaba en la causa.

Sobre esto, María Elena Delgado, la mama de la nena, contó a BigBang que tiene esperanzas de encontrar con vida a su hija, pero que la desalienta la idea de que los nuevos operativos se lleven a cabo en unos campos alejados de la ciudad.

La mamá de Sofía Herrera sostiene que a su hija la secuestraron.

"No me gusta la idea de que la busquen en el campo. No sé bien en qué se está trabajando, pero sé que tiene que ver con policías que participaron en operativos anteriores. Queremos que los operativos en el campo den negativo. Son lugares ubicados a 80 kilómetros de la ciudad, lejos del camping donde desapareció Sofía", aclaró Delgado.

En relación a esto, explicó que estas nuevas búsquedas comenzaron gracias a que en agosto del año pasado el juez que llevaba adelante la investigación, Eduardo López, dejó su puesto y en su lugar ingresó Daniel Césari Hernández, quien se dedicó un año entero a leer de cero las 13.000 fojas de la causa.

Como conclusión, Césari Hernández pidió que declararan oficialmente algunos policías que participaron de la búsqueda durante las primeras horas, lo que arrojó nuevas informaciones que derivaron en rastrillajes en lugares que todavía no se habían visitado.

La familia fue a pasar el día al camping John Goodall.

Por otro lado, la mamá de Sofía Herrera comentó que esta vez decidieron no participar del operativo porque le resulta "muy angustiante volver a repetir siempre lo mismo". "Hace 10 años que vivimos esta angustia", se lamentó.

Además, indicó que espera que declaren los que aún no lo hicieron, con el objetivo de que aporten datos específicos sobre la persona que se llevó a su hija. María Elena Delgado siempre habla de esa hipótesis, sospecha firmemente que un hombre sacó a la nena del lugar, porque según ella, todo pasó demasiado rápido.

"Eran las 11 de la mañana y cuando llegamos no había gente en lugar, aparte era un camping que recién se inauguraba, eso me lo enteré tiempo después. Fuimos de casualidad. Estaba camino a la Ruta 3, yo estaba embarazada y era de fácil acceso. Era un camping chico, cerrado con alambres de púa", indicó, al mismo tiempo que aseguró que "los perros rastreadores siempre marcan un lugar del alambrado del camping que del otro lado da a la ruta".

Los perros rastreadores siempre van al alambrado que da a la ruta.

"Sofía desapareció en el momento. Tranquilamente alguien pudo haber huido con ella, incluso pudo haber parado un auto ahí", dijo a este portal con angustia.

Por su parte, antes de comenzar el nuevo operativo, el juez de la causa, Daniel Cesari Hernández, explicó a medios locales que para el día de hoy tienen previsto inspeccionar dos puntos ubicados a 80 kilómetros de Río Grande, donde se buscarán rastros de cualquier tipo. "Desde metálicos hasta óseos", aclaró.

"Se llegó hasta acá a partir de los testimonios que se incorporaron en el mes de noviembre, fundamentalmente lo que nos aportó un ex policía que estuvo integrando la búsqueda las primeras horas del hecho. Fue información con la cual no se contaba hasta este momento y con datos que teníamos de antes, surgió la necesidad de ir hasta estos lugares que nunca fueron visitados ni inspeccionados", comentó.

Sofía Herrera desapareció en el 2008.

Por último, aclaró que no buscan nada específico, pero que van a ir puntualmente a esas áreas porque tienen la impresión de que allí se puede encontrar algo. "Hay una hipótesis que posicionaría a Sofía junto a una persona que se trasladaría a diversos lugares de la isla, que son estos lugares donde vamos a ir nosotros", confirmó para cerrar.

Este martes se inspeccionarán dos lugares ubicados en el medio del campo, mientras que el operativo continuará el jueves donde posiblemente se rastrillen otras dos zonas.

La mamá de Sofía Herrera aseguró por último a este sitio que la búsqueda de hoy terminará en las primeras horas de la noche, y aclaró que hasta el momento no tiene información precisa acerca de si se encontraron o no datos relevantes para la causa.