Pity Álvarez: de la coartada al entregarse al VHS en el auto, las 5 incógnitas del caso

Junto a su abogado y luego de 24 horas prófugo de la Justicia, Cristian Pity Álvarez se entregó en la Comisaría 52 de Villa Lugano, acusado por el homicidio de un hombre de 36 años en la madrugada del jueves, en un episodio confuso que por el momento tiene más incógnitas que claridad. El músico permanece detenido y deberá declarar como principal sospechoso por el crimen.

Antes de ingresar a la comisaría, Pity confesó ante un grupo de periodistas que fue el autor del crimen. “Lo maté porque era entre él y yo, cualquier animal haría lo mismo”, dijo el líder de Intoxicados, con el foco puesto en plantear que hubo una discusión. Por más fuerte que resulte, esa declaración no tiene valor legal, ya que no se realizó ante autoridades judiciales.

Pity Álvarez quedó detenido esta mañana.

La coartada

Pity deslizó que el crimen se originó por una discusión, aunque evitó aportar mayores detalles. “Lo maté porque si no me iba a matar él”, aseguró el líder de Intoxicados, como coartada, y dando a entender que pudo haber cometido el crimen en su propia defensa. Si esa fue la razón por la que efectuó cinco disparos, la duda es por qué no se entregó antes.

Pero además, la Policía de la Ciudad tiene probado que el hombre fallecido, Cristian Díaz, no portaba armas de fuego. Además, en la causa hay una decena de testigos que declararon haber visto o escuchado que el autor del crimen era el músico.

¿Hubo emoción violenta?

Las cámaras de seguridad de la zona muestran cómo descarta el arma con la que cometió el crimen, lo que podría probar que Álvarez era consciente de sus actos.

Pity Álvarez es el principal acusado por el crimen de un hombre de 36 años.

Otra de las incógnitas que giran en torno al caso son las razones del crimen. Álvarez desestimó que se tratara de un amigo, como se dijo en un primer momento, y descartó que sea “un tema de drogas”. “Era un pibe que choreaba”, justificó el músico. Sin embargo, fuentes policiales confirmaron a BigBang que Díaz no tenía antecedentes penales.

Qué hizo cuando estuvo prófugo

Otra gran incógnita tiene que ver con las horas en las que permaneció prófugo, tras haber cometido el crimen. Ni bien remató de cinco disparos a Díaz, el músico se fue junto a su novia al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía, conduciendo su automóvil, un Volkswagen Polo color verde, que apareció anoche cerca de la discoteca.

El momento en que Álvarez ingresaba a la Comisaría 52 del barrio de Villa Lugano.

La recorrida no culminó allí. De acuerdo a los movimientos detectados por las policías de la Ciudad y la Bonaerense, estuvo en la casa de su novia, en William Morris, donde el padrastro de su pareja intentó convencerlo de que se entregue. Cuando estaban camino a la comisaría, el músico se bajó del auto y dijo que iría a ver a su abogado. Eso ocurrió en Caseros, por donde también estuvo varias horas. Desde entonces hasta el momento en que se entregó, Pity permaneció escondido en una villa cercana al barrio Samoré de Villa Lugano, donde todo comenzó. Desde allí, acordó con su abogado la entrega.

El auto

El auto de Pity en el que encontraron dólares, drogas y hasta un VHS.

Las cosas que había dentro del Polo

En el interior del Volkswagen Polo verde hallado a la vuelta del boliche Pinar de Rocha, los efectivos de la Policía Bonaerense hallaron una serie de elementos que se suman a la incógnita en un caso que de por sí es llamativo.

¿De dónde salió la plata y para qué la tenía en el auto?

Allí encontraron U$S 16 mil dólares, varias jeringas sin utilizar y otras ya utilizadas, envoltorios de pasta base, cuatro discos rígidos, balas, un pasaporte, fotos, dos pipas y un viejo cassette de VHS de una filmadora.