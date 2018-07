Pity Álvarez se descompensó y su abogado teme por el síndrome de abstinencia: "Le puede provocar la muerte"

Cristian "Pity" Álvarez se entregó y confesó ante las cámaras de los medios que había sido el autor del crimen de Cristian Maximiliano Diaz. Aseguró que contaría todo lo que pasó, pero sufrió una descompensación y tuvo que ser asistido.

La imagen de Pity en la comisaria.

Su abogado, Sebastián Queijeiro, aseguró en diálogo con la prensa que el cantante está "muy afectado" y que "se pierde en tiempo y espacio".

"El arma no era de él. No declaró porque se pierde en tiempo y espacio. Todavía no me permitieron ver el sumario pero tengo entendido que hay registros donde se lo vería con un arma", sostuvo el letrado.

"Por momentos esta eufórico, por momentos está con una especie de estado de sueño profundo. Cuando esté consciente va a declarar qué es lo que sucedió pero en este momento no se puede ni mantener despierto", sostuvo en relación al estado de salud del músico y agregóque en el estado en el que se encuentra no puede mantener un diálogo.

En una conferencia de prensa improvisada, Queijeiro afirmó que tanto él como la familia de Pity tiene miedo por el "síndrome de abstinencia fuerte que puede llegar a tener" y disparó: "Le puede provocar la muerte".

"No se puede ni mantener despierto"

Por otro lado, contó que su cliente habría ido a Pinar de Rocha porque había una banda conocida de él pero no puedo agregar ningún otro detalle al respecto. Antes de terminar su relato, repasó lo que sintió al momento de la confesión del músico: "Fue duro el momento, fue bajar del auto y que estén los medios esperándolo. No imaginamos la situación".

Por último, el abogado expresó que aún no tienen una estrategia clara sobre el caso y recordó que Álvarez en otra causa fue considerado inimputable. "En un expediente ya fue declarado inimputable, en el 2010, y ahora habrá que esperar que la Justicia defina en este caso la situación".