Piden perpetua por el femicidio de Nadia Arrieta: la fallida estrategia "psicológica" de Néstor Montiel

La defensa de Néstor Montiel pidió la absolución del detenido y argumentó que no hay pruebas suficientes que lo incriminen.

El juicio por el asesinato de Nadia Arrieta comenzó el lunes de esta semana, y este miércoles todas las partes ya elevaron sus alegatos frente a los jueces de la causa.

El fiscal que lleva adelante la investigación, Pablo Galarza, y los abogados de la familia de la joven de 31 años solicitaron una pena de cadena perpetua para el acusado, mientras que la defensa pidió la absolución de Néstor Montiel, ya que según ellos, no hay pruebas suficientes que demuestren que haya sido él quien cometió el horrendo crimen.

Nadia Arrieta fue asesinada el 1° de marzo de 2018.

En este sentido, los abogados del detenido tienen también la intención de desestimar la defensa que hicieron, ya que consideran que desde el inicio del juicio los medios de comunicación dejaron en claro que Montiel era el responsable de la muerte de Arrieta y que por eso debía recibir como única condena la prisión perpetua, sin dar a lugar a otras penas.

"La defensa no pudo alegar que él tenía problemas psicológicos porque los exámenes dieron todos bien, decían que estaba ubicado en tiempo y espacio y que era consciente de lo que hacía al momento del ataque. Ellos al querer defender pueden decir un montón de barbaridades, que las dijeron, así que tuvimos que estar preparados para escuchar eso", dijo dolida la mamá de la joven, Luisa Flores.

Néstor Montiel fue detenido tras estar cinco días prófugos.

Más allá de esta estrategia, lo cierto es que el fiscal de la causa y los abogados de la querella consideran que el acusado entró al negocio de la víctima para atacarla sexualmente, y que por eso la maniató y le tapó la boca con un cinta. Su objetivo era reducirla con su fuerza de hombre para después cometer el abuso.

Aunque en la autopsia no se pudo determinar que la comerciante de Villa Tesei fue violada, lo cierto es que los investigadores sospechan que ese era el cometido de Montiel, ya que Arrieta fue encontrada dentro de su negocio con un profundo corte en el cuello y con los pantalones bajos.

El negocio de Arrieta ubicado en Villa Tesei.

El sospechoso estuvo presente todo el tiempo en la audiencia del miércoles, pero no lo estuvo el martes y sólo apareció el lunes para identificarse y luego se mantuvo encerrado en una sala contigua. Según Flores, esta mañana estuvo con la cabeza gacha y sólo la levantó cuando le dijo a los jueces que quería declarar, aunque por orden de su abogado finalmente no lo hizo.

La sentencia del juicio se dará a conocer el próximo lunes, a las 12, y a pesar de que la incertidumbre es mucha, la mamá de Arrieta confía en que Montiel recibirá la peor de las condenas.

"El que determine todo va a ser el juez, pero yo creo que hay más que argumentos para pedir la pena mas alta. Él tiene un grado de cambio de personalidad que da miedo. Es un psicópata, y como todos, se muestra agradable con los demás. A mi él no me asusta, pero da miedo que esas personas puedan estar al lado tuyo y no veas que adentro tienen un infierno enorme", dijo Flores preocupada.

La sentencia se conocerá el próximo lunes.

El juicio comenzó el lunes pasado y fue llevado a cabo por los jueces Carlos Roberto Torti, Rodolfo Castañares y Pedro Rodríguez del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4 de Morón. Allí en la primera audiencia se presentaron a declarar siete testigos, un amigo del detenido y el resto todas personas que conocían a Arrieta y que sabían cómo se manejaba ella en su local.

El martes, en cambio, resultó ser un día clave para el proceso, ya que declaró la médica que hizo la autopsia, y una perito que encontró una huella de Montiel en una lata hallada dentro del negocio de la víctima. A su tiempo, ambas aportaron detalles técnicos de la investigación y cada una ratificó los datos que ya habían confirmado al inicio de la causa.