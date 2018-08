Por la muerte de Genaro Fortunato la fiscalía pidió 14 años para su novia, Julieta Silva

Tras dos semanas de intensas declaraciones de testigos, finalmente el juicio contra Julieta Silva, acusada de haber atropellado intencionalmente a su novio Genaro Fortunato en la ciudad mendocina de de San Rafael, entró en su etapa final y este jueves el fiscal que particpaen el juicio pidió en su alegato que la sospechosa sea condenada a 14 años de prisión.

La fiscalía que investiga el caso pidió 14 años de prisión para Julieta Silva.

El primero en exponer sus argumentos esta mañana en los tribunales de San Rafael fue el representante del Ministerio Público Fiscal Fernando Guzzo, quien pidió 14 años de prisión para Silva por "homicidio agravado por el vínculo" con el atenuante de que, según él, la acusada "actuó bajo estado de emoción violenta".

En su argumentación también sostuvo que la declaración de la joven ante el tribunal fue "falaz" y que "no le favoreció para nada".

El fiscal Fernando Guzzo considera que Silva atropelló a Fortunato intencionalmente.

En este mismo contexto, el fiscal solicitó que se deje sin efecto la prisión domiciliaria de la acusada y que sea trasladada a la penitenciaría inmediatamente.

"No se fue del boliche cansada, se fue enojada. El alcoholismo y los rasgos de personalidad de Silva favorecieron esta situación", explicó Guzzo en su declaración, lo que dejó al descubierto que su principal teoría es que la muerte de Fortunato ocurrió de manera intencional.

Genaro Fortunato fue atropellado por Silva el pasado 9 de septiembre.

El fiscal basó sus alegatos en las declaraciones de los testigos y en el resultado de las pericias psicológicas, las cuales indicaron que la acusada "tiene rasgos antisociales, histriónicos; funcionamiento egocéntrico y narcisista; tendencia a reaccionar de acuerdo a sus propios códigos e intereses; dificultad en el control de sus impulsos y pobres frenos inhibitorios con hostilidad excesivamente controlada que facilitaría conductas agresivas; y concluye que es peligrosa para sí o para tercero".

Además, Guzzo habló de la dificultad en la visión de Silva, y especificó que ella en el examen oftalmológico mostró que "hasta la tercera línea lee bien".

El fiscal está convencido de que Silva veía sin anteojos.

"Jugaba al hockey sin lentes de noche y no tenía problema en ver una bocha de 15 centímetros. Condujo 12 años sin lentes. Recién hizo una consulta oftalmológica en febrero de 2017, cuando fue a renovar el carnet", aclaró.

"No hay dudas sobre la forma en que perdió la vida Genaro Fortunato, ni sobre la autoría de Julieta Silva. Tampoco hay dudas sobre la relación de pareja, sin convivencia, que llevaba tres meses", cerró en su discurso.

En cuanto a la familia Fortunato, manifestaron que esperan la peor de las condenas para la acusada, ya que creen que atropelló al rugbier de manera intencional.

La familia Fortunato tampoco cree que la muerte de Genaro haya sido un accidente.

En diálogo con el medio Los andes, Miguel Fortunato, padre de la víctima, contó que todo este proceso le sirvió para seguir en pie, aunque no sabe cómo va a estar una vez que termine.

"El veredicto servirá cuando mucho para atenuar la ira, nada más. Después empieza una etapa nueva: el duelo, la ausencia, algo a lo que psicológicamente le tengo miedo", contó.

Además, confesó que el juicio no hizo más que reforzar su teoría de que la tragedia "no fue un accidente", ya que opina que "si atropellás a alguien con el que tenés una relación de algún tipo, lo primero que hacés es ver qué pasó, porque lo primero es desear que no haya pasado nada. Y esta mujer no hizo jamás eso".