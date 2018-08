Prontuario, denuncias y mentiras: la pareja que abandonó en la calle a un bebé en Florencio Varela

"Lo dejo porque estoy en la calle", habían escrito en un papelito, pero era mentira. Esa nota estaba entre la ropa del bebé que apareció abandonado por sus padres en Florencio Varela fue noticia esta semana. El chico fue encontrado el viernes en su cochecito y dos días después se logró identificar a sus padres y tras una investigación por la zona fueron detenidos.

El niño fue encontrado por una mujer de la zona.

En las últimas horas el caso presentó novedades. Se conoció el testimonio del comisario Martín Zucotti, que intervino en el caso. "En diez años en la Policía, jamás vi padres así", expresó y brindó detalles de cómo fue el momento de la detención.

"Hubo casos de abandono. Pero la madre siempre volvía. Acá los dos se acusaban entre sí. Cuando fuimos a detener a la madre estaba en el patio fumando y tomando sol. 'Sí, yo lo dejé', dijo tranquila", relató Zucotti.

El mensaje encontrado entre las prendas del menor.

A su vez, el comisario confirmó que la pareja no estaba en situación de calle. "Pagaban cuatro mil pesos por mes por el alquiler de una casilla de madera con dos habitaciones. Grande. Ella cobraba de Anses y un plan Garrafa. Y el padre tenía trabajo en La Plata".

Por otro lado, el oficial sumó que lograron encontrarlos tras un operativo en el que consultaron a los vecinos, casa por casa, durante todo el fin de semana. "En un momento nos dijeron que vieron a una chica con un bebé así y que tenía otro nene. Ahí no me dormí más. Lo único que me importaba era encontrar al otro nene", afirmó y, como si fuera poco, detalló que la casilla donde fue detenida la pareja se encuentra a ocho cuadras del lugar en el que abandonaron al niño.

Pamela denunció por violencia de género a su pareja.

"Los dos se acusaban entre sí. Cuando fuimos a detener a la madre, estaba en el patio fumando y tomando sol. 'Sí, yo lo dejé', dijo tranquila", dijo Zucotti en referencia a Pamela Gareto, de 26 años, y Claudio Filguero, de 41, padre del chico. Como si fuera poco, el hombre cuenta con denuncias por violencia de género y cuando nació el niño que abandonaron, Filguero estaba detenido por una condena por violencia contra Pamela.

Filguero estaba detenido cuando nacía su hijo.

La madre del niño está acusada de "abandono de persona agravado por el vínculo" y él por "abandono de persona". La diferencia entre ambos se da debido a que Filguero sostiene no tener relación de parentesco, por haber estado preso durante casi toda la vida del bebé.

El próximo avance en la causa será determinar el futuro del menor. La Justicia evaluará si el grupo familiar se encuentra apto para iniciar el proceso de revinculación con el niño y en caso de no ser posible se realizará la declaración de situación de adoptabilidad.

En el caso interviene el Juzgado de Familia N°3, la Asesoría de Menores N°4 de Florencio Varela, la UFI N°6 y el Juzgado de Garantías N°8.