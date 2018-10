¿Qué pasó con Sheila? Buscan desde el domingo a una nena de 10 años que desapareció en San Miguel

Hasta el momento no hay indicios claros de dónde puede estar la niña, aunque sí se sabe que se fue acompañada de una mujer adulta.

El domingo Sheila Alejandra Ayala jugaba junto a sus amigas en la puerta de su casa, ubicada en San Miguel, cuando una persona la llamó por su nombre y ella se fue.

Desde entonces toda su familia la busca, y aunque no se sabe aún que fue lo que pasó, entre el padre y la madre de la niña hicieron acusaciones cruzadas sobre lo que pudo haber ocurrido.

Sheila Ayala está desaparecida desde el domingo.

Según explicaron los padres de la niña, la última vez que la vieron con vida fue el domingo en el barrio Trujuy de San Miguel, donde se cree que desapareció tras el llamado de una supuesta tía.

Sin embargo, la madre de la nena negó que existiera esa supuesta tía, y en su descargo ante los medios aseguró que el padre de la niña sabe quien se la llevó.

La madre de la nena apuntó contra el padre.

"El padre sabe quién se la llevó y no me quiere decir", dijo la mujer, y añadió: "Ellos (la familia del padre) dicen que Sheila estaba jugando, que el portón estaba abierto y que una persona mayor se acercó y la llamó. Sheila le dijo 'tía' y se fue con esa persona, pero esa tía no existe".

En esta sintonía, la mujer le echó la culpa al papá de la nena, que es quien actualmente tiene la custodia, y dijo que tardó muchas horas en denunciar la desaparición de Sheila porque estaba borracho y no se dio cuenta de que la chica faltaba de la casa.

Sheila Ayala vivía con su papá desde hacía algunos días.

"La persona que se llevó a Sheila es alguien que el padre conoce", aseguró la madre de la niña, al mismo tiempo que dijo que sabe que su hija aún está con vida y que la quiere recuperar lo antes posible.

En la vereda opuesta y en total contraposición a lo que dijo la madre de la nena, desde la familia del padre aseguran que lo que pasó tiene que ver con un ajuste de cuentas por droga, ya que según ellos, la madre de Sheila Ayala tiene deudas con narcotraficantes.

"Se la llevaron de acá adentro, un familiar de ella, de parte de la mamá. De nosotros no creo, no creo que seamos alguien para secuestrarla. Nosotros no somos así", sostuvo el tío de la niña en diálogo con Crónica.

Además, explicó que la nena vivía con su padre desde hacía pocos días, ya que antes estaba con su mamá, pero las cosas no resultaban bien entre ellas. "No la dejaba salir a jugar, cuando se portaba mal le pegaba. Le hacía vender empanadas a la nena y hace una semana se la entregó al padre con los documentos para que viva con él", añadió.

Finalmente, el tío de Sheila dijo que confía en que ella esté bien, y apuntó nuevamente contra su ex cuñada. "No sé que pasó pero algo hay acá, supuestamente la madre tiene una deuda, supuestamente por droga, y no lo quiere decir todavía. La madre tiene que hablar. Todos creemos que es eso y la madre de ella (la abuela de Sheila) también sabe", cerró.

Por último, el papá de la niña explicó que antes de la desaparición de su hija él y su ex mujer tuvieron una gran pelea por dinero, y luego de la discusión ella le dijo que iba a hacerle algo que no se iba a olvidar en toda su vida.

En medio de todas estas especulaciones, la policía confirmó que encontró una cámara de seguridad donde se ve como la niña desaparecida se aleja de la casa de su padre junto a una mujer, aunque todavía no se pudo identificar a la persona de las imágenes.

Al mismo tiempo, el juez al frente de la causa, Mariano Grammático Mazzari, y el fiscal Gustavo Carracedo le han tomaron declaración indagatoria a los padres para corroborar algunos datos, y para tener más información acerca de la relación que ambos tienen hoy en día.

Del mismo modo, se hicieron varios allanamientos en diferentes casas, e incluso los perros rastreados llegaron hasta la casa de la madre de la niña, lo que puede significar un dato importante, aunque lo cierto es que Sheila Ayala estuvo el jueves en la vivienda de su mamá, lo que puede confundir la búsqueda.