Quién era Yanina Braile, la chica que murió tras caer desde un lancha en el río Luján

Yanina Braile tenía 24 años y estaba de novia con Jorge Murias, de 39. A los dos les encantaba pasear por el río Luján con su lancha, y eso fue lo que el domingo hicieron mientras aprovechaban el buen clima en Tigre. Sin embargo, las cosas terminaron en tragedia cuando la embarcación se dio vuelta tras una fuerte oleada, y la pareja cayó al río de manera sorpresiva.

Algunas personas que vieron la situación lograron rescatar a Murias en el momento, aunque como era casi de noche no pudieron encontrar a Braile, y durante dos días la Prefectura realizó una búsqueda intensa que terminó con el terrible hallazgo del cuerpo sin vida de la joven.

El cuerpo sin vida de Yanina Braile fue encontrado tras dos días de intensa búsqueda.

Las primeras informaciones indican que la pareja tuvo el accidente mientras esperaban para estacionar la lancha dentro de la guardería "La rampa", ubicada a unos pocos metros de la orilla.

El hecho ocurrió cerca de las 19:30 del domingo, cuando se cree que el oleaje que otras embarcaciones generaron en el agua, motivaron que la embarcación se diera vuelta.

La pareja se habría caído al agua luego de que el motor de la lancha se apagara.

Aunque hasta el momento no trascendieron los resultados oficiales de las pericias, los investigadores creen el trágico hecho se desencadenó luego de que Murias diera marcha atrás, lo que habría provocado que el motor se llenara de agua y se apagara por ese motivo.

Eso pudo hacer que la nave comenzara a hundirse, lo que coincide con lo que vieron los oficiales de la prefectura que estaban de guardia, quienes sostienen que la pareja intentó sin éxito sacar agua de la lancha con un balde.

Desde Prefectura confirmaron que ninguno de los dos llevaba puesto el chaleco salvavidas, y que Braile no sabía nadar, lo que dificultó su rescate.

La familia de la fallecida ya reconoció el cuerpo, el cual fue hallado unos 1.500 metros río arriba desde donde se produjo el accidente, por lo que ahora se espera que se realice la autopsia para determinar las causas de la muerte.

La prefectura confirmó que la pareja no llevaba puesto el chaleco salvavidas.

Muy afectado, el abuelo de la víctima dialogó con TN, donde dijo que no cree en la versión de un accidente, y apuntó contra el novio de la joven, quien al ser rescatado entró en estado de shock. "Es muy raro lo que pasó. No sabemos si él estaba o no en el supuesto accidente, porque no sabemos si estaba en la lancha", dijo con dudas.

"Eran pareja y solían ir cada tanto. No nos cierra la declaración de él, porque lo sacaron pero a ella nunca nadie la vio. Ella no sabía nadar", agregó, aunque en su explicación Murias sí dijo que intentó salvar a su pareja, pero aclaró que no pudo hacerlo y que rápidamente la perdió de vista.

Lo cierto es que además de visitar frecuentemente Tigre con la lancha, Yanina Braile amaba a sus sobrinos, y siempre compartía fotos de los pequeños en su Facebook, donde les escribía tiernos mensajes de amor.

Incluso, allí mismo publicó también hace unas semanas un extraño mensaje premonitorio, en el cual habló de su futura muerte. "Si un día me muero, no empiecen con su 'ya tenemos un angelito que nos cuida', porque yo no voy a andar cuidando a nadie. A mi me dejan descansar", decía la publicación que compartió con sus amigos.

Por el terrible hecho se comenzó una investigación para determinar qué fue lo que ocurrió, y por eso mismo el fiscal Mariano Magaz, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Rincón de Milberg, pidió que los conductores de otras naves se presenten a declarar para contar lo que vieron.