Ropa con sangre y un guante de látex: hallazgos que incriminan al marido de la enfermera asesinada

El asesinato de la enfermera Marcela Coronel ha generado estupor y nervios en la localidad de Longchamps. La mujer de 33 años fue asesinada en su casa y aunque todavía no hay detenidos por el crimen, los investigadores y su circulo íntimo sospechan del marido.

A pesar de que el joven de 24 años salió a defenderse, en las últimas horas apareció cerca de la casa de Coronel una bolsa con ropa de hombre manchada con sangre, lo que podría complicar aún más a la pareja de la enfermera.

Marcela Coronel fue encontrada sin vida en su casa de Longchamps.

Fuentes policiales aseguraron que en un rastrillaje realizado en la noche del martes, cerca de la casa que Coronel compartía con Gabriel Guevara, los investigadores encontraron dentro de una bolsa de supermercado un pantalón de jean, un buzo, una campera de hombre y un guante de látex de color azul.

Cerca de la casa de Coronel encontraron ropa con manchas de sangre.

Todas las prendas estaban manchadas con sangre, por lo que fueron enviadas de inmediato al laboratorio para ser analizadas. Según informó TN, lo que sí se pudo comprobar en el momento es que la ropa hallada es del mismo talle que usa Guevara, lo que apunta todas las sospechas una vez más a él.

Los investigadores sospechan del marido de la enfermera, Gabriel Guevara.

Luego de que se diera a conocer el asesinato, la policía también descubrió dentro de la casa un balde con agua que tenía manchas de sangre y que después, fue reconocido como propio por el marido de Coronel.

En este sentido, el joven de 24 años también aceptó que tenía en su poder un hacha, arma con la que se cree que se le quitó la vida a la enfermera, pero cuando fue a buscarla para mostrársela a la policía, no la encontró.

Por esto mismo, buzos tácticos pertenecientes a las fuerzas policiales han buscado y buscan el arma homicida en diferentes zanjas que hay cerca de la vivienda. Del mismo modo, también se espera encontrar el celular de la víctima, que hasta el momento, no ha podido ser localizado.

Los buzos tácticos buscan el arma homicida.

El triste mensaje de su hermana

Ante esta terrible situación, Lorena Coronel, hermana de la víctima, utilizó su Facebook para escribir unas emotivas palabras en un posteo donde además pidió justicia por la muerte de Marcela.

"Marce, ¿viste que linda la gente que nos rodea? Las cosas hermosas que dijeron de vos, los que nos alentaron, los que nos dieron fuerzas, los que nos prestaron el hombro para poder llorar, los que no nos dejaron solos ni un momento, los que van a estar peleando junto a nosotras para que se sepa la verdad y se haga justicia, en fin ... todas las personas que de verdad les importabas", puso emocionada al principio de la carta.

La hermana de Coronel escribió una conmovedora carta.

"Estoy segura que al final supiste quiénes eramos "tu gente"... ¿que bronca no? Se te nota en esos ojos como te mintieron, como te dejaron sola. Lamento en el alma que no puedas disfrutar de esa beba hermosa que trajiste, lamentó mucho que ella no pueda disfrutar de la madraza y leona que fuiste", se lamentó.

Finalmente, Lorena Coronel le prometió a su hermana que va a cuidar a su pequeña hija hasta el final y que la va a ayudar a que sea una buena persona como ella también lo fue.

"Vos hiciste las cosas bien, vos solita, vos amaste a tu hija, vos diste todo por ella, las dos se merecían estar juntas toda la vida", cerró.

La hija de Coronel, de un año y medio, apareció perdida en una plaza de Burzaco.

Desaparición y crimen

El crimen de la enfermera de 33 años se conoció después de que su hija de un año y medio fuera encontrada sola y perdida por un vecino del barrio. Como no sabía dónde estaba la familia de la nena, el joven decidió sacarle una foto para compartirla en las redes sociales, y al poco tiempo, Guevara apareció en la comisaría para retirar a la niña.

Coronel y Guvara vivían juntos hacía cuatro años.

Sin embargo, su relato fue poco convincente para la policía, por lo que decidieron que la nena quedara bajo custodia de otro familiar hasta que se resuelva la situación.

Ante las acusaciones, el joven de 24 años decidió salir a defenderse y en declaraciones a la prensa, aseguró que piensa que el ataque que sufrió su mujer fue "una entradera" al voleo.